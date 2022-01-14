Спортсменам в Якутии запретили участвовать в пресс-конференциях

Минспорт республики ввел дополнительные меры по противодействию распространения коронавируса при проведении официальных спортивных мероприятий, передает телеканал «Якутия 24».

Соответствующий приказ подписал министр по физической культуре и спорту региона Иннокентий Григорьев. В нем говорится, что зрителей не будут допускать при проведении официальных спортивных мероприятий.

«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан на спортивные мероприятия только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных специализированным приложением Единого портала государственных и муниципальных услуг „Госуслуги.Стопкоронавирус“ и документа, удостоверяющего личность», — говорится в документе.

Также подведомственным учреждениям Минспорта Якутии поручили исключить проведение официальных церемоний открытия и закрытия спортивных мероприятий, личное участие спортсменов, тренеров, судей в пресс конференциях, интервью, встречах со СМИ и иных активностях с массовым пребыванием людей.

Награждение будут проводить без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции. Главам муниципальных образований республики рекомендовано принять к сведению данный приказ.