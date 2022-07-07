Спортсмен сборной Якутска завоевал первое место в гиревом спорте

Спортсмен сборной Якутска Владимир Оленов завоевал первое место в гиревом спорте в весовой категории до 73 кг — сообщает телеграм-канал ЯСИА. Спортсмен выполнил упражнение «рывок» 104 раза, а упражнение «толчок» — 80 раз. «Посвящаю победу тренеру, друзьям и любимой жене — моей главной поддержке», — поделился Оленов. На втором месте Петр Андросов из Усть-Алданского района, бронзу завоевал Никандр Тимофеев из Хангаласской сборной.

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