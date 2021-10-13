«Спортмастер» бесплатно одел 190 жителей Бэс-Кюель

Никто не остался в стороне от трагедии, случившейся минувшим летом в результате лесного пожара в селе Бэс-Кюель Горного района Якутии. Одной из первых организаций, предложивших гуманитарную помощь пострадавшим жителям Бэс-Кюёль, стала компания «Спортмастер». В сентябре магазин отправил и детям, и взрослым по набору сезонной верхней одежды и обуви с комплектом аксессуаров (шапка, шарф, перчатки). Всего одежду получили 190 человек на общую сумму чуть больше 6.783.000 рублей.

«Жители Бэс-Кюель очень рады оказанной помощи. Уверен, одежда и обувь, которую они получили, прослужат им еще не один сезон», — отметил заместитель министра труда и социального развития Якутии Афанасий Постников, принявший участие в непосредственной доставке товаров до Бэс-Кюёль.

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