Спорткомплексы Якутска приглашают на бесплатные занятия

Уважаемые жители нашей республики!

С февраля 2020 года пройдут дни открытых дверей в спортивных объектах Министерства по физической культуре и спорту Якутии. Такие мероприятия направлены в первую очередь для вовлечения жителей республики в систематические занятия физической культурой и спортом. Мероприятия приурочены к Году патриотизма в Якутии.

Каждый желающий с 9.00 утра до 18.00 вечера сможет бесплатно посетить тренажерные залы, заняться бегом в манеже, поплавать в бассейне, а также записать ребёнка в секции по разным видам спорта. С графиком проведения дней открытых дверей вы можете ознакомиться ниже:

1 февраля, футбольный манеж «Дохсун»

С 09.00 до 14.00, легкоатлетический манеж, тренажерный зал и кардиозал

Справки по тел.: 40-26-37, 700-219

1 февраля, Республиканский шашечно-шахматный центр

Малый зал: шашки и шахматы с 09.00 до 19.00;

Учебные занятия по шашкам с 09.00-10.00, 10.00-11.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00 ч.

Справки по тел.: 43-35-98

2 февраля, Спортивный комплекс «Модун»

Манеж: утренние зарядки с 06.00 до 09.00;

Тренажерный зал (мужской/женский): с 09.00 до 15.00;

Зал борьбы хапса5ай: борьба хапсагай с 09.00 до 15.00;

Зал мас-рестлинга: мас-рестлинг с 09.00 до 15.00;

По игровым видам ведется предварительная запись 34-01-91

16 февраля, Плавательный бассейн «Чолбон»

С 09.00 до 13.45, при наличии медсправки две дорожки на семейное посещение

Справки по тел.: 40-28-12

23 февраля, Плавательный бассейн «Самородок»

Большая ванна: с 09.30 до 12.15;

Малая ванна: с 10:25 до 12:15; при наличии медсправки на семейное посещение три дорожки

Справки по тел.: 42-41-44