Спортклуб «Хатан» на страже здоровья

В Намском улусе реализуется проект победителя президентского гранта.

Афанасий Назаров — победитель второго конкурса 2019 года Фонда Президентских грантов Российской Федерации Владимира Путина. Он пропагандирует современный популярный вид массового спорта – функциональное многоборье (кроссфит), которое по большому счету относится к массовому спорту. Афанасий решил сочетать его с национальными видами спорта: на занятиях присутствуют упражнения тутум эргиир, прыжки, хапсаҕай, мас-рестлинг и т.д.

Афанасий Назаров начал реализовать проект по гранту президента РФ Владимира Путина «Развитие и популяризация функционального многоборья с элементами якутских национальных видов спорта через спортивный клуб «Хатан» в Намском улусе и Республике Саха (Якутия)».

— «Почему бы не совместить их? Они могли бы прекрасно дополнить друг друга», — подумал я. Общеизвестно, что этнические виды спорта наиболее благотворно влияют на функциональное состояние здоровья человека. Сначала я организовал сообщество кроссфита с элементами национальных видов спорта в Намском улусе «Хатан». Нас было мало, но мы были в тельняшках, — смеётся Афанасий. — Меня поддержали друзья, мы апробировали комплекс упражнений кроссфита с элементами национальных видов спорта. Сегодня у меня занимается 88 человек разного возраста. Из них — шесть глав наслегов. Они занимаются по утрам, очень довольны тренировками.

У регулярно занимающегося кроссфитом человека улучшаются многие показатели: выносливость, сила, техника дыхания, увеличивается мышечная масса. Элементы национального многоборья тренер вводит постепенно. Начали с прыжков через нарты (северное многоборье), тутум эргиир (якутская вертушка), национальные прыжки и борьба хапсаҕай.

До конца марта грантополучатель должен провести не менее 10 выездных мастер-классов по улусу. Недавно посетили 2-Хомустах, где собралось 19 человек. Афанасий провел мастер-класс для всех присутствующих и индивидуальное занятие для местного спортивного инструктора Ивана Копырина. В перспективе намечается открытие секций кроссфита по методике «Хатан» во всех наслегах района. Тогда и охват населения увеличится в разы. На днях намечается поездка в села Хамаҕатта и Хатырык.

Каждый месяц Афанасий будет набирать группы новичков абсолютно бесплатно. В феврале первая группа из 12 человек сформировалась буквально за один день. Каждый участник проекта будет вести паспорт и дневник здоровья, где будут зафиксированы все показатели здоровья ДО и ПОСЛЕ проекта. В общей сложности бесплатные занятия должны посетить не менее 500 человек за все время реализации проекта.

По гранту запланировано изготовление и размещение видеоуроков на канале YouTube. Будет выпущено методическое пособие для начинающих тренеров и спортсменов-любителей.