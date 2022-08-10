Спортивный комплекс с бассейном и катком откроют в Мархе

В Якутске продолжается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком. Объект введут уже в октябре 2022 года и параллельно со строительством решаются вопросы с комплектацией объекта специалистами. Сегодня объект проверил премьер республики Андрей Тарасенко.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, это один из трёх спортивных комплексов, которые строятся в республике по соглашению с ПАО «Газпром» – в Алдане, Чульмане и Якутске. Современные центры позволят детям и взрослым более активно заниматься спортом и приобщаться к здоровому образу жизни.

«Это будет большой спортивный комплекс, в который уже сейчас требуются разные специалисты, начиная от тренеров, заканчивая специалистами, которые занимаются обслуживанием ледовых катков. В Якутске уже есть ледовый дворец и такие работники, но для нового комплекса необходимо дополнительно нанять своих специалистов. Этот вопрос будем решать совместно с нашим Минспортом и городом», – сказал Андрей Тарасенко.

Комплекс строится в микрорайоне Марха, работы идут по графику, рабочие ведут внутренние работы, в ближайшее время будут устанавливать холодоснабжение для катка.

В комплексе с общей площадью свыше 6 тысяч кв. метров разместятся каток с искусственным льдом, два бассейна, залы для сухого плавания и разминки.

Также к предстоящим VIII летним спортивным играм «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в 2024 году, будут построены новые многофункциональные спортивные залы. Сейчас совместно с городскими властями ведётся работа по оформлению земельных участков под строительство объектов.