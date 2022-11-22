Спортивный функционер номинирован на Национальную премию

Президент МКИ «Дети Азии» Владимир Максимов номинирован на Национальную спортивную премию.

Первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022 завершён.

Отбор проводился в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсных комиссий рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций 11 всероссийских конкурсов. Лауреатов премии определит Экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победители будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Каждый из 18 лауреатов получит премию в 1 млн рублей.

В номинации «Спортивная солидарность» в список претендентов на награду вошел президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов, сообщает «Спорт Якутии». Представитель Республики Саха (Якутия) номинирован вместе с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Крмелевым и двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой, ныне председателем Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Номинации и претенденты:

Номинация «Гордость России»

Категория «Спортсмен года»

Александр Большунов (лыжные гонки) – трёхкратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призёр XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

Климент Колесников (плавание) – серебряный и бронзовый призёр Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Ян Непомнящий (шахматы) – гроссмейстер, двукратный победитель Турнира претендентов, вице-чемпион мира.

Категория «Спортсменка года»

Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба) – двукратная чемпионка и серебряный призёр Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Наталья Непряева (лыжные гонки) – чемпионка, серебряный и бронзовый призёр XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

Анна Щербакова (фигурное катание) – чемпионка XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

Категория «Тренер года»

Елена Вяльбе – главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок России. На Играх в Пекине 2022 российские спортсмены под руководством Елены Вяльбе завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Стаж работы в области физической культуры и спорта – 27 лет.

Элина Орлова – тренер мужской сборной команды России по фехтованию (рапира). Под её руководством Кирилл и Антон Бородачёвы стали серебряными призёрами Игр в Токио 2020 в командном первенстве. Стаж работы в области физической культуры и спорта – 33 года.

Евгений Плехов – главный тренер сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина. На Играх в Пекине 2022 подопечные Евгения Плехова выиграли серебряную медаль в командных смешанных соревнованиях, что стало лучшим результатом с 1968 года. Стаж работы в области физической культуры и спорта – 13 лет.

Номинация «Эпоха в спорте»

Виктор Фёдорович Маматов – двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России. Был тренером сборной СССР, руководил спортивными делегациями нашей страны на нескольких Олимпийских зимних играх. Стаж работы в области физической культуры и спорта – 61 год.

Андрей Фёдорович Родионенко – главный тренер сборной команды России по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР и России. Под его руководством россияне завоевали две золотые медали в мужском и женском командном многоборье, а также две серебряные и четыре бронзовые в отдельных видах на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). Стаж работы в области физической культуры и спорта – 58 лет.

Татьяна Анатольевна Тарасова – заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию. С 2005 года по настоящее время является старшим тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Среди её учеников – более 10 олимпийских чемпионов. Стаж работы в области физической культуры и спорта – 55 лет.

Номинация «За служение спорту»

Тамара Фёдоровна Абрамова – доктор биологических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заведующая лабораторией проблем комплексного сопровождения спортивной подготовки Федерального научного центра физической культуры и спорта (ВНИИФК). В качестве руководителя комплексной научной группы сопровождает подготовку к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы спортсменов сборных команд России по гребному спорту, мужской и женской сборных команд России по волейболу. Стаж работы по специальности – 48 лет.

Михаил Петрович Лагутин – заслуженный врач Российской Федерации, доцент, кандидат медицинских наук, врач высшей категории по спортивной медицине и лечебной физкультуре Волгоградской государственной академии физической культуры и Федерального научно-клинического центра ФМБА России. На протяжении 25 лет обеспечивает медицинское сопровождение тренировочной и соревновательной деятельности российских спортсменов при подготовке к участию в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Врачебный стаж – 36 лет.

Ритта Викторовна Тамбовцева – доктор биологических наук, профессор, академик РАЕ. Заведующая кафедрой биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Волкова, заведующая лабораторией физиологии мышечной деятельности и восстановления НИИ спорта и спортивной медицины РУС «ГЦОЛИФК». Разработала новое направление и программу подготовки магистров «Эргогеническое обеспечение спортсменов с целью повышения спортивной работоспособности». Стаж научно-педагогической деятельности – 45 лет.

Номинация «Спорт для всех»

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

Эдуард Аваков (с. Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край). Мастер спорта России по рукопашному бою, многократный победитель краевых соревнований. Успешно внедряет в развитие спортивно-массовой работы современные методы и технологии, создает условия для развития спортивного потенциала у различных групп населения.

Павел Васильченко (с. Бражное, Канский район, Красноярский край). Осуществляет физкультурно-спортивную работу с гражданами различных организаций сельской местности – спортивными клубами, общеобразовательными школами, детскими садами, домами культуры и сельским советом.

Алексей Шишков (с. Быков Отрог, Балаковский район, Саратовская область). Реализует проект «ДРОЗД-Село», благодаря которому в сельских поселениях создается необходимая спортивная инфраструктура, открываются секции по различным спортивным направлениям, проводятся спортивно-массовые мероприятия, появилась возможность трудоустройства специалистов в области физической культуры и спорта. Общий охват детей и жителей сельских поселений, которые благодаря проекту «ДРОЗД-Село» стали заниматься спортом, составляет более 1000 человек.

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

Игорь Величко (г. Нововоронеж, Воронежская область). В рамках общей физической подготовки проводит занятия по мини-футболу, дворовому футболу 7х7, баскетболу, городошному спорту, настольному теннису, хоккею. Является основателем Клуба любительской и спортивной рыбалки «Фишка», проводит семейные соревнования по рыбной ловле.

Александра Магомаева (г. Зея, Амурская область). Проводит с различными категориями населения соревнования по отдельным видам спорта, спортивно-развлекательные программы, конкурсы, акции. Принимает участие в городских соревнованиях по бадминтону, спортивному туризму и спортивному ориентированию, ночному автоориентированию, гандболу, волейболу.

Илья Шадриков (г. Красногорск, Московская область). Руководитель и главный тренер спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК», цель которого – воспитание здорового и патриотично настроенного гражданина России. Количество членов СПК «ЯРОПОЛК» – 520 человек, в т.ч. 182 детей до 16 лет. Воспитанники клуба успешно выступают на региональных и всероссийских турнирах.

Номинация «Надежда России»

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр адаптивного спорта «Родник». Численность занимающихся адаптивными видами спорта в ЦАС «Родник» в 2022 году составила 633 человека. На Паралимпийских летних играх Токио 2020 отличились спортсмены центра: Михаил Асташов (велоспорт лиц с ПОДА) завоевал две золотые медали, Вячеслав Емельянцев (плавание, спорт ЛИН) – серебряную и бронзовую медали, команда по волейболу сидя стала серебряным призёром.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта». В центре адаптивной физической культурой и спортом занимаются 742 человека, из них спортивную подготовку осуществляют 458 спортсменов. Среди воспитанников центра – многократная сурдлимпийская чемпионка Анна Федулова (лыжные гонки), чемпионка Паралимпийских летних игр Токио 2020 Анастасия Гонтарь (плавание, спорт лиц с ПОДА), а также команда по хоккею-следж, ставшая чемпионом мира.

Государственное бюджетное учреждение «Центр паралимпийской подготовки Краснодарского края». В центре адаптивной физической культурой и спортом занимаются 299 человек. Среди воспитанников центра – паралимпийский чемпион Олег Шестаков (стрельба из лука, спорт лиц с ПОДА), трёхкратный сурдлимпийский чемпион Алан Тыщенко (лёгкая атлетика), чемпионы Паралимпийских летних игр Токио 2020 Маргарита Сидоренко (стрельба из лука, спорт лиц с ПОДА) и Артур Юсупов (фехтование, спорт лиц с ПОДА).

Категория «Лучшая спортивная школа»

Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию имени И. М. Мавлютова», Курская область

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по водному поло» города Казани, Республика Татарстан

Номинация «Спортивная солидарность»

Софья Великая – двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по фехтованию (сабля), обладательница 23 медалей чемпионатов Европы и 15 медалей чемпионатов мира. Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России

Умар Кремлёв – президент Международной ассоциации бокса (IBA)

Владимир Максимов – президент Международного комитета Игр «Дети Азии»

Номинация «Регион России»

Белгородская область. В регионе доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составила 55,6 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 88,1%.

Приморский край. В регионе доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составила 51,5 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 45,7 %.

Ставропольский край. В регионе доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составила 53,1 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 58,3 %.

Номинация «Преодоление»

Категория «Лучший спортсмен»

Иван Голубков – многократный чемпион мира зимним видам спорта 2022 года в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с ПОДА и Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Владислав Лекомцев – многократный чемпион мира зимним видам спорта 2022 года в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с ПОДА и победитель Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Олег Пономарёв – многократный чемпион мира зимним видам спорта 2022 года в лыжных гонках спорта слепых и двукратный победитель Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Категория «Лучшая спортсменка»

Варвара Ворончихина – двукратная чемпионка мира по зимним видам спорта 2022 года в горнолыжном спорте лиц с ПОДА и победительница Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Елена Крутова – двукратная чемпионка мира 2022 года по стрельбе из лука, победительница Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Вера Хлызова – трёхкратная чемпионка мира по зимним видам спорта 2022 года в биатлоне спорта слепых, победительница Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Категория «Лучший тренер»

Максим Вылегжанин – тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА, его воспитанник – многократный чемпион мира зимним видам спорта 2022 года в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с ПОДА Владислав Лекомцев.

Вячеслав Голдинов – заслуженный тренер России. Его воспитанница – трёхкратная чемпионка мира по зимним видам спорта 2022 года в биатлоне спорта слепых Вера Хлызова.

Ирина Громова – старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА, заслуженный тренер России. Под её руководством российская команда спорта лиц с ПОДА заняла первое общекомандное место на Чемпионате мира по зимним видам спорта (лыжные гонки, биатлон) 2022 года.

Номинация «Спортивный объект России»

Ледовый дворец «Кузбасс», Кемерово

Региональный центр волейбола «Локомотив Арена», Новосибирск

«Дворец спорта имени Владимира Высоцкого», Самара

Номинация «Спортивный парнас»

Категория «Лучший журналист»

Дмитрий Занин – специальный корреспондент телеканала «Матч ТВ»

Павел Лысенков – специальный корреспондент сетевого издания www.matchtv.ru

Анастасия Панина – корреспондент ФГУП МИА «Россия сегодня» (РИА Новости Спорт)

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

Спортивная редакция Информационного агентства ТАСС

Сетевое издание «www.matchtv.ru»

Газета «Чемпион» (Ульяновская область)

Номинация «Комплекс ГТО –путь к здоровью и успеху»

СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга»

МБУ Городского округа Кинель Самарской области «Спортивный Центр Кинель»

МБУ «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту», Нижний Тагил, Свердловская область

Генеральным спонсором Национальной спортивной премии является компания «Столото» – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи под брендом «Столото» – значимый источник пополнения бюджета Российской Федерации, средства идут на социально значимые объекты и мероприятия, в том числе мероприятия по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Объём отчислений и сборов общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года превысил 41,2 млрд рублей. Таким образом, лотереи под брендом «Столото» вносят соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности «Столото» системно поддерживает более 20 российских спортивных и благотворительных проектов различного масштаба. «Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства и строительства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7000 специалистов.



Официальным спонсором Национальной спортивной премии является Банк ВТБ – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. В России ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые сервисы и продукты. Основным акционером ВТБ является Правительство Российской Федерации, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru