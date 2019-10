View this post on Instagram

Спортивный дедушка Петр Наумов приглашает 💪 . Видео @petr_naumov_kyys Дорогие друзья, приглашаю вас свой тренажерный зал. @nvksakha Обр по тел:89644207570 89142254406 #зож #тренировка #воркаут . #sakhalife #петрнаумов #якутск #Якутия