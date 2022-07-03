03.07.2022
02:52
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Спорт
Спортивные обозреватели в Борогонцах будут в футболках с фото Вячеслава Степанова
4 июля в Борогонцах стартуют VIII Спортивные игры народов Якутии. Участие примут 1870 спортсменов из 36 команд районов и вузов республики. Это традиционный праздник спорта республики.
В этом году журналисты НВК САХА будут в фирменных футболках с изображением Вячеслава СТЕПАНОВА, известного спортивного обозревателя республики. Идея принадлежит Олегу МАРКОВУ, генеральному директору НВК САХА, тоже известному спортивному обозревателю. Тем самым, увековечивается память о настоящих профессионалах, любимых в народе журналистах. Именем Вячеслава Степанова названа улица в городе Якутске. В этом году ему исполнилось бы 75 лет.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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