03.07.2022
02:52
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Спорт

Спортивные обозреватели в Борогонцах будут в футболках с фото Вячеслава Степанова

4 июля в Борогонцах стартуют VIII Спортивные игры народов Якутии. Участие примут 1870 спортсменов из 36 команд районов и вузов республики. Это традиционный праздник спорта республики.

В этом году журналисты НВК САХА будут в фирменных футболках с изображением Вячеслава СТЕПАНОВА, известного спортивного обозревателя республики. Идея принадлежит Олегу МАРКОВУ, генеральному директору НВК САХА, тоже известному спортивному обозревателю. Тем самым, увековечивается память о настоящих профессионалах, любимых в народе журналистах. Именем Вячеслава Степанова названа улица в городе Якутске. В этом году ему исполнилось бы 75 лет.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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