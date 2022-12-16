Спортивная Якутия готовится к главному старту года

В Якутии готовятся к старту эстафеты огня II зимних игр «Дети Азии» в Кузбассе.

Огонь Игр будет зажжен 21 января 2023 года.

Эстафета огня Зимних Игр «Дети Азии» стартовала в Якутске.

Первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев провел совещание по подготовке и проведению зажжения эстафеты огня II зимних Международных Спортивных игр «Дети Азии» с делегацией дирекции II МСИ «Дети Азии» 2023 в Кузбассе.

В совещании участие приняли начальник отдела дирекции II зимних МСИ «Дети Азии» 2023 в Кузбассе Вадим Искандеров, специалист организационного сектора Роман Буров, заместитель директора Кузбасской медиа-группы Дарья Богатова, и.о. директора ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» Михаил Варламов и руководитель отдела спортивной работы МКИ «Дети Азии» Александр Савочкин.

Фотография 2018 года. Анна Богалий (слева). Фото: ТАСС / Андрей Голованов

Как пояснил Александр Николаевич, торжественная церемония зажжения огня состоится на территории природного парка «Ленские столбы» в Хангаласском улусе 21 января следующего года. Далее пламя доставят в Якутск, где 22 января эстафета пройдет по центральным улицам столицы.

«Концепция эстафеты огня находится на стадии согласования со всеми организаторами и соответствующими правоохранительными органами. В ближайшее время будет сформирована команда факелоносцев, в составе которой будут наши сильнейшие спортсмены и спортивные функционеры», — сообщил первый замминистра спорта.

Напомним, II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 г. в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе.

Спортсмены будут состязаться по десяти видам спорта: горнолыжный спорт, конькобежный спорт, конькобежный спорт (дисциплина шорт-трек), керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей. Также организаторы продемонстрируют показательные соревнования по волейболу на снегу и компьютерному спорту.