Спортивная общественность Якутии скорбит

Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) и вся спортивная общественность республики с глубоким прискорбием извещают о кончине на 74-м году жизни отличника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника физической культуры и спорта РС(Я), ветерана физкультуры и спорта РС(Я), ветерана труда, кандидата в мастера спорта СССР по вольной борьбе

КАРДАШЕВСКОГО

Николая Николаевича

последовавшей 17 ноября 2020 г. после тяжелой болезни.

Николай Николаевич являлся одним из первых воспитанников заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина, его можно также назвать одним из первых учеников-соратников, которые работали с ним рядом по окончании знаменитой кузницы борцовских кадров Якутии, помогали ему проводить учебно-тренировочные сборы и выезжали на различные соревнования.

Николай Кардашевский в свое время был сильнейшим борцом республики, тренировался и выступал на соревнованиях в одно время с прославленными борцами Н.Захаровым-Сахаачча, В.Андросовым, В.Карповым и другими. Был призером Российского Совета «Урожай» среди юношей, чемпионом и призером республики, чемпионом Хабаровского края, призером «Матча городов» и Всесоюзного турнира в г.Якутске, победителем Всесоюзного турнира на призы Е.Хабарова, призером первенства Российского совета ДСО «Буревестник», абсолютным чемпионом по борьбе хапсагай 1 рабочей спартакиады профсоюзов ЯАССР, серебряным призером I Спартакиады на призы Василия Манчаары по борьбе хапсагай.

После окончания Хабаровского института физкультуры Николай Кардашевский работал тренером по вольной борьбе в Кобяйском и Аллаиховском районах. Там он прошел настоящую тренерскую закалку, лучшие его воспитанники становились чемпионами и призерами республики и первенств областного совета ДСО «Спартак». Команды, которые он готовил, признавались одними из сильнейших в Северной зоне. За годы тренерской работы на Крайнем Севере он зарекомендовал себя высокопрофессиональным тренером, инициативным opганизатором и руководителем.

С 1975 года Н.Н.Кардашевский трудился методистом и завучем РДЮСШ при Министерстве просвещения ЯАССР, где приложил много сил для развертывания сети ДЮСШ в республике, оказывал многостороннюю практическую помощь учителям физкультуры и тренерам.

Николай Николаевич с 1981 года работал тренером ШВСМ в селе Чурапча. За годы работы в ШBCM команда борцов Чурапчинского района успешно выступала в зональных, республиканских соревнованиях и первенствах областного совета ДСО «Урожай».

Дмитрий Петрович Коркин часто доверял Николаю Николаевичу проведение учебно-тренировочных сборов сильнейших борцов за пределами республики для подготовки к первенствам Дальнего Востока и Сибири, России, Спартакиаде народов СССР. Под руководством Николая Николаевича ведущие борцы республики принимали участие в крупных международных турнирах на призы Ивана Ярыгина, Александра Медведя, газеты «Сельская жизнь». Через эти сборы и соревнования прошли известные борцы В.Керемясов. Р.Цыпандин, З.Чукров, Василий и Егор Алексеевы, Е.Борисов, М.Каженкин, И.Сивцев, Н.Никифоров и другие.

Николай Николаевич с 1984 года работал на руководящих должностях – трудился директором Арылахской средней школы, заместителем директора СПТУ № 13 в с.Ожулун Чурапчинского района, директором школы в поселке Асыма Горного района, заместителем генерального директора РДФО и Центра «Самородок», заместителем директора стадиона «Туймаада» и спорткомплекса «Модун». При работе на этих должностях проявились его хозяйственный талант умелого руководителя, значительно окрепла материально-техническая база и улучшилась учебно-тренировочная работа в этих учреждениях.

С 2010 года Николай Николаевич работал заместителем директора профессионального лицея №7 г.Якутска. В это время под его руководством был введен в эксплуатацию спорткомплекс лицея №7.

Вся жизнь Николая Николаевича прошла под знаменем служения якутскому спорту, развития его методической базы, укрепления инфраструктуры и воспитания спортивной смены.

Выражаем искренние соболезнования семье Николая Николаевича – супруге, дочери и сыну, внукам, родным и близким, а также всем его друзьям и товарищам.