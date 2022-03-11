11.03.2022
20:16
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Спорт

Спортивная общественность Якутии поддержала паралимпийцев России

Спортивная общественность Якутии высказалась в поддержку российских паралимпийцев, которых из-за ситуации на Украине не допустили к зимним Паралимпийским играм-2022, сообщает @ulusmedia

Спортивная общественность Якутии высказалась в поддержку российских паралимпийцев, которых из-за ситуации на Украине не допустили к зимним Паралимпийским играм-2022. Об этом рассказал в прямом эфире министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов.

«Вы знаете, что наших спортсменов не допустили к Паралимпийским играм. И сегодня, 11 марта, в Республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта спортивная общественность высказалась в поддержку российских паралимпийцев, которых из-за ситуации вокруг России и Украины не допустили к Играм в Пекине», — сообщил министр.

Полностью на ulus.media

Фото: Минспорт Якутии
Источник: @ulusmedia
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