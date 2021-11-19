Спорт в Якутии отформатирован по новым протоколам

Как сообщает «Спорт Якутии», в республике планируется до конца года организовать как минимум три мероприятия по вольной борьбе:

В конце следующей недели в столице — чемпионат города Якутска памяти Валерия Керемясова. Открытый турнир по вольной борьбе среди мужчин будет носить статус «закрытого». Известно только, что он пройдет в зале борьбы ЦСП «Триумф», без зрителей, а к участию будут допускать строго по QR-кодам.

В начале декабря сильнейшие вольники республики готовятся выехать в Бердигестях, где будут разыграны призы братьев Контоевых. Турнир будет приурочен к юбилейной дате – 20-летию триумфа Германа и Александра Контоевых на чемпионате мира 2001 года в Болгарии. Более того, там же поздравят Германа Степановича с 50-летним юбилеем со дня его рождения. Соревнования, как известно, пройдут согласно нового санитарного протокола.

И еще, в конце декабря, возможно, пройдет первенство республики среди юниоров памяти Николая Захарова-Сахаачча. Традиционный турнир является отборочным для формирования сборной команды Якутии на первенство Дальневосточного федерального округа.

О проведении соревнований по другим видам спорта будет сообщено позже.