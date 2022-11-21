Спорт объединяет: пропагандист волейбола организовал благотворительный турнир

На днях в пос. Мохсо5оллох был проведен благотворительный турнир по волейболу. В нем приняли участие 8 команд. Это команды Северовосток, Хангаласс-2, Нам, Аурум, Сахапечать, Мохсо5оллох, Ростелеком, Аргыс.

Вырученные деньги будут направлены на благотворительный счет Хангаласского улуса для помощи мобилизованным СВО. Организовал турнир Павел Ильич Яковлев, активный пропагандист волейбола, автор иллюстрированной цветными фотографиями большой книги «Волейбол гармония нашей жизни». Надеемся, что пример Павла Яковлева перенят другие команды и волейбольные клубы для помощи мобилизованным воинам из Якутии.

Известный детский тренер Максим Николаевич АММОСОВ сумел отличиться в волейбольном турнире «Кубок молодежи». Юноши заняли 2 место после команды СВФУ, девушки тоже на втором месте. В номинациях «Лучший игрок и лучший связующий отличились Мичия Калининская и Анна Готовцева.