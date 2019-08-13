Спорт киборгов: В Якутии впервые пройдет чемпионат по кибатлетике

16 августа 2019 года во Дворце спорта «50 лет Победы» состоится I открытый республиканский чемпионат по кибатлетике.

Кибатлетика — это соревнование между людьми с протезами рук и ног в мастерстве владения и управления своими техническими средствами. Участники должны преодолеть трассу с препятствиями, имитирующими бытовую деятельность. Для каждой категории предусмотрена специальная трасса, где необходимо выполнить все задания быстро и правильно.

В мире кибатлетика развивается, как «спорт будущего» или «спорт киборгов». Первый Международный чемпионат прошел в в Швейцарии в 2016 году. С 2017 года соревнования регулярно проводятся в России. Якутия впервые присоединилась к всеобщему движению.

Соревнование кибатлетов пройдет по трем дисциплинам: протезы руки, протезы голени и протезы бедра. В чемпионате примут участие более 16 спортсменов из разных районов Якутии.

Мероприятие начнется с 10.00 утра и в течение дня будет идти на разных площадках. Гости смогут посетить выставку протезно-ортопедической техники от РСОЦКРИ, интерактивную выставку IT-технологий от Технопарка «Якутия», а также различные мастер-классы. Во время перерыва пройдет Парафестиваль Благотворительного фонда «Харысхал» и концерт с участием звезд якутской эстрады.

Специально на открытие чемпионата приедет из Москвы генеральный директор Союза «Кибатлетика» Александр Любинский, чьи современные проекты популярны в России. По его словам, кибатлетика меняет устоявшееся отношение к людям с инвалидностью.

Организатором проекта является Автономная некоммерческая организация людей с инвалидностью «Движение без барьеров» РС (Я). Чемпионат пройдет при поддержке при поддержке Правительства РС (Я) и Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) в рамках Года Консолидации в РС (Я).

Информация по чемпионату

Организатором выступает Автономная некоммерческая организация людей с инвалидностью «Движение без барьеров» РС (Я).

Соорганизаторы: Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), Министерство по физической культуре и спорту РС (Я), Министерство труда и социального развития РС (Я), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов, Федерация по адаптивным видам спорта РС (Я).

Цели и задачи соревнования

Мотивация людей с инвалидностью к изменению образа жизни, к возвращению к активной деятельности, к переходу на более уверенную и независимую позицию в обществе.

Обратить внимание общественности на актуальные проблемы современного протезирования в регионе.

Формирование позитивного отношения к людям с инвалидностью.

Подготовка спортсменов-кибатлетов для дальнейшего участия в российских и международных соревнованиях по кибатлетике.