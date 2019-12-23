Спорт и труд рядом идут

Абсолютным победителем VI открытого турнира Алданского района по русскому жиму признан исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов.

Турнир собрал свыше 40 участников. Организатором соревнований традиционно выступил фитнес-клуб «Sport-land» при поддержке МО «Алданский район», АДЮСШ, предприятий-спонсоров и индивидуальных предпринимателей. Творческую поддержку силачам на шестом турнире обеспечил ансамбль балалаечников «БалАнс» Государственного концертного оркестра Якутии.

«На нашем турнире присутствуют и опытные спортсмены, и начинающие. Кто-то выступает первый раз. Турнир открытый, и к нам приезжают гости из других городов, сегодня присутствуют спортсмены из Якутска, на предыдущих соревнованиях были участники из Тынды, что не может не радовать — сказал перед оглашением регламента главный судья соревнований, мастер спорта, трехкратный чемпион РС (Я) по пауэрлифтингу, абсолютный чемпион по жиму лежа РС (Я) 2015 г., чемпион российского турнира по жиму лежа 2014 г., серебряный призер кубка мира по жиму лежа в 2019 г. Игорь Аникин. – Не дайте адреналину сжечь вас! Желаю вам спортивной удачи, желаю, чтобы каждый из вас победил. Даже если вы не подниметесь на пьедестал почета, пусть ваша победа будет над самим собой!»

Атлетов поздравил участник соревнований, депутат Алданского районного Совета депутатов Александр Шушков.

Участниками соревнований стали как опытные, титулованные спортсмены, неоднократные участники этого турнира, так и начинающие атлеты в возрасте от 13 до 72 лет. Это воспитанники Алданской ДЮСШ, спортсмены спортклуба «Гранит» г. Алдана, а также из пп. Ленинского и Нижнего Куранаха, г. Якутска и собственно атлеты, посещающие фитнес-клуб Sport-land. Исходя из количества участников и разного уровня их подготовки спортсмены на турнире были поделены на дивизионы и категории (профессионалы, любители, ветераны).

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Егор Фролов (Sport-land) показал лучший результат в дивизионе профессиональных спортсменов, жавших штангу весом 100 кг.