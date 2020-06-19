Спор между мэрией Якутска и застройщиком рассмотрит арбитраж

Требование мэрии невыполнимо

22 июня в Арбитражном суде республики состоится очередное заседание по рассмотрению заявления застройщика ООО «Товары Саха Якутместпрома» о признании отказа Департамента градостроительства ОА «город Якутск» №14818-ДГ от 09.12.2019 незаконным.

Споры вокруг многоквартирного официально не введённого, но не первый год эксплуатируемого дома, не утихают уже несколько лет. Несмотря на ранее заключенное мировое соглашение от 28 сентября 2018 года (№ А58-2255/2017) и обещания как со стороны администрации города о содействии застройщику в рамках оказания помощи дольщикам, так и застройщика о приведении объекта в соответствие требованиям градостроительных регламентов вопрос ввода в эксплуатацию так и остается открытым и по сей день.

Дело в том, что этажность многоквартирного дома не соответствует предельным параметрам, установленным правилами землепользования и застройки. Застройщик при строительстве многоквартирного дома нарушил требования проектной документации в части высоты технического этажа. Строительство завершено, люди фактически проживают в своих квартирах, но объект не введен в эксплуатацию.

В настоящее время требование Окружной администрации «город Якутск» о приведении этажности в соответствие градостроительным нормам не выполнимо. Снос несущих конструкций невозможен так как объект эксплуатируется, работы по демонтажу требуют освобождения всех помещений и выселения жильцов. Кроме того, демонтаж 17 этажа может негативно сказаться на целостности несущих конструкций многоквартирного дома, соответственно на безопасность самого объекта.

Более 520 семей, приобретшие в этом доме жилье, стали заложниками судебных разбирательств между застройщиком и администрацией города, не могут оформить недвижимость в Росреестрее, прописаться в своей квартире и определить по прописке детей ни в детский сад, ни в школу.

Кроме того, в связи с огромной задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные жилищно-коммунальные услуги (холодное/горячее водоснабжение, электроэнергия, водоотведение, вывоз мусора, техобслуживание) осенью, как и в предыдущие годы в начале отопительного сезона вновь встанет серьезная проблема с подключением объекта к отоплению и потребует «недюжинных» усилий городских властей.