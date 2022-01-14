Спокойно❗ Все контакты первого заболевшего «омикроном» под контролем❗

Все контакты первого заболевшего пациента новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены, помещены на изоляцию, взяты анализы, весь комплекс необходимых мер осуществлён. Об этом 14 января в ходе брифинга оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Вице-премьер напомнила о нормах нового указа Главы Якутии Айсена Николаева «О внесении изменений в отдельные правовые акты главы Республики Саха (Якутия)», подписанного сегодня. Согласно документу, режим мер повышенной готовности и срок действия ограничительных мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции продлены по 1 марта 2022 года.

«Кроме того, возвращён ряд ограничительных мер. Так, режим работы предприятий общественного питания сокращается на один час, они могут работать с 6 утра до 12 ночи с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений. С 15 января вход в торговые центры города Якутска будет осуществляться по QR- коду», – сказала она.

Также вице-премьер подчеркнула, что граждане, возвращающиеся из отпусков за пределами республики, при допуске на работу должны предъявлять отрицательный ПЦР. Граждане, контактировавшие с больным ковидом, прибывшим из-за рубежа, должны уходить на самоизоляцию на 14 дней.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за последние сутки в Якутии выявлено 210 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболели 23 ребёнка.

Из 187 взрослых, заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние сутки, непривитых 182 человека, что составляет 97%. В стационарах по всей республике получают лечение 503 пациента, из которых 460 человек – в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находится 43 человек, из которых 42 пациентов не получили прививку от коронавируса, что составляет 98%. В отделениях реанимации Якутска и районов республики медицинские работники борются за жизнь шести крайне тяжёлых больных.

По словам зампреда, на ежедневном контроле остаются Олекминский и Мегино-Кангаласский улусы, в которых во время новогодних каникул было зафиксировано увеличение случаев распространения ковида. «Осложнилась ситуация в городе Якутске и Намском районе», – добавила зампред.

По состоянию на 14 января первый компонент прививки для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 75 % взрослого населения республики. Вице-премьер напомнила, что кроме вакцинации во всех медицинских учреждениях и дополнительных пунктах продолжается ревакцинация от COVID-19.

Ольга Балабкина призвала население республики быть ответственными, при переездах в районы сдавать ПЦР-тесты, чтобы обезопасить себя, близких и родных. Кроме того, рекомендовала работодателям перевести часть работников на удалённый режим, чтобы не допустить новых случаев заболевания. При малейших признаках острых респираторных заболеваний нужно оставаться дома, не подвергать риску окружающих и коллег по работе, вызвать врача на дом.