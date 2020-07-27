Сплав по Лене близ Якутска закончился трагедией

Сообщение об обнаружении тела мужчины, который утонул во время купания, поступило в следственные органы в семь вечера 23 июля 2020 года. На место происшествия выезжал следователь СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Предварительно установлено, в ходе организованного сплава по реке Лене, группа лиц остановилась на одном из островов, расположенных напротив села Хатассы. Во время купания на несанкционированном пляже на реке утонул мужчина, 1977 г.р. Мужчину извлекли из воды, однако реанимационные мероприятия не принесли положительного результата.

По данному факту в СО по г. Якутску организовано проведение доследственнойпроверки. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана оценка действиям организаторов сплава.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.