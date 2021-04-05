Спланируй визит в налоговую инспекцию в удобное время

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что всем физическим лицам, получившим в 2020 году доход, необходимо отчитаться до 30 апреля 2021 года.

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в 2020 году налогоплательщик получил доход:

— от продажи недвижимого имущества (жилого дома, квартиры, гаража, земельного участка и тд.), находившегося в собственности менее 3-х лет;

— от продажи транспортных средств, находившихся в собственности менее 3-х лет;

— при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

— при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества или при получении

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства). Заранее спланировать визит в инспекцию можно с помощью сервиса на сайте ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию» (https://order.nalog.ru). Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 2 недели и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии соответствия паспортных данных налогоплательщика тем сведениям, которые были указаны в процессе записи в режиме онлайн.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login в режиме онлайн, где ресурс предложит удобное поэтапное заполнение. С помощью интернет-сервиса ее можно направить в налоговый орган и отслеживать статус камеральной проверки.

Зарегистрированные пользователи портала «Госуслуги» имеют возможность совершить вход в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуг. Для входа на стартовой странице сервиса, с правой стороны страницы под окном входа в Личный кабинет имеется функционал «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Подтвердить учётную запись Госуслуг можно онлайн — в веб-версиях или мобильных приложениях банков «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф», «Почта Банк».

Также ознакомиться с информационными стендами в налоговых инспекциях можно в режиме онлайн. Для этого достаточно воспользоваться на сайте ФНС России сервисом «Информационные стенды» (https://stand.nalog.ru).

Сервис позволяет налогоплательщику получить всю информацию, размещенную на информационных стендах территориальных налоговых органов в режиме онлайн, без личного посещения инспекции.

Для удобства информация структурирована по категориям стендов: организационно-распорядительная информация, государственная регистрация, порядок учета физических лиц, порядок предоставления налоговых деклараций, порядок оформления платежных документов, регистрация ККТ, местные налоги , налог на доходы физических лиц.

Пользуйтесь электронными услугами и сервисами Федеральной налоговой службы – это удобно и доступно!