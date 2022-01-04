Спит ли Якутск в новогодние ночи — режим нарушать нельзя!

В период новогодних выходных в Якутске продолжают проверять соблюдение санитарных требований и допуска по QR-кодам, а также соблюдение режима работы заведений общепита.

По информации административной комиссии г. Якутска, в ночь с 3 января по 4 января сводными группами Оперативного штаба г. Якутска по противодействию распространению коронавирусной инфекции проверено 17 объектов. В том числе:

1. Рестобар «Panem» — закрыт;

2. Бар «DREAM» — закрыт;

3. Караоке-бар «Queen» — допуск посетителей без QR-кода, составлен акт;

4. Нелегальный ночной клуб по ул. Чкалова, 17- закрыт;

5. Ночной клуб «Hajjime» — нарушений не выявлено, после 01 часов закрыт;

6. Бар-магазин разливного пива «ПивХаус» — закрыт;

7. Ночной клуб «VSTAFF» — не работает;

8. Центр паровых коктейлей «Мята Lounge» — закрыт;

9. Караоке-бар «КОРОНА» — закрыт;

10. Караоке-ресторан «Дуэты» — нарушений нет;

11. Лаундж бар «Mojito loung bar» — закрыт;

12. Караоке-бар «MIX» — закрыт;

13. Ресторан — караоке «KTV» — закрыт;

14. Бар «Контакт» — нарушений нет;

15. Бар «Malina Lounge Room» — закрыт;

16. Лаундж-бар «Shishka» — закрыт;

17. Кальянная «Looft» — нарушений нет.

Напомним, за допуск посетителей в заведения общественного питания без проверки QR-кодов и нарушение режима работы предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.