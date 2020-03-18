Список стран, которые закрыли въезд

Информация Ростуризма для туристов и турагентов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире Ростуризм в целях обеспечения информирования как организованных, так и самостоятельных российских туристов сообщает о следующем:

В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: — с 24 января Китайская Народная Республика.

С 27.02 — Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран.

Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Правительствами нижеследующих стран приняты решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции:

— Государство Израиль – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11.03.2020 г.

— Саудовская Аравия – ограничение авиасообщения со странами ЕС, Швейцарии, стран Азии и некоторых стран Африки с 12.03.2020 г.

— Республика Индия — аннуляция туристических виз с 13.03.2020 г.

— Словацкая Республика — запрет на въезд с 13.03.2020 г.

— США – запрет на въезд с 13.03.2020 г. (только из стран ЕС, Китая и Ирана).

— Мальта — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13.03.2020г.

— Турция — запрет на въезд с 14.03.2020 г. (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции).

— Дания – запрет на въезд с 14.03.2020 г.

— Непал — приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

— Королевство Шри-Ланка – приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

— Тунис — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14.03.2020 г.

— Республика Кипр – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

— Польша – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

— Филиппины – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

— Оман — приостановка выдачи виз с 15.03.2020 г.

— Чешская Республика – запрет на въезд с 16.03.2020 г., ограничения по пользованию наземным транспортом в г. Праги.

— Колумбия – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

— Австрия — приостановка выдачи виз с 16.03.2020 г., приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Новая Зеландия — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

— Австралия – обязательная самоизоляция на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

— Литва – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

— Казахстан – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

— Латвия – отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.

— Марокко — отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.

— Иордания – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Эстония – запрет на въезд с 17.03.2020 г.;

— Молдавия — приостановка авиасообщения и запрет на въезд с 17.03.2020 г.;

— Кения – запрет на въезд с 17.03.2020 г.

— Черногория – запрет на въезд, кроме россиян с постоянным или временным разрешением на пребывание с 17.03.2020 г.;

— Словения – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Марокко – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Канада – запрет на въезд с 17.03.2020 г.

— Таиланд — приостановка выдачи виз, безвизовый режим сохранятся при посещении с туристическими целями.

— Сингапур – запрет на въезд из Италии, Франции, Испании, Германии с 13.03.2020 г., а также из стран АСЕАН, Японии, Швейцарии, Великобритании с 17.03.2020 г.

— Перу – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Доминиканская Республика — краткосрочная приостановка авиасообщения до 17.03.2020 г. В настоящее время авиасообщение восстановлено.

— Чили – запрет на въезд с 18.03.2020 г.