Список стран, которые закрыли въезд
Информация Ростуризма для туристов и турагентов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире Ростуризм в целях обеспечения информирования как организованных, так и самостоятельных российских туристов сообщает о следующем:
В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: — с 24 января Китайская Народная Республика.
С 27.02 — Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран.
Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.
Правительствами нижеследующих стран приняты решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции:
— Государство Израиль – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11.03.2020 г.
— Саудовская Аравия – ограничение авиасообщения со странами ЕС, Швейцарии, стран Азии и некоторых стран Африки с 12.03.2020 г.
— Республика Индия — аннуляция туристических виз с 13.03.2020 г.
— Словацкая Республика — запрет на въезд с 13.03.2020 г.
— США – запрет на въезд с 13.03.2020 г. (только из стран ЕС, Китая и Ирана).
— Мальта — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13.03.2020г.
— Турция — запрет на въезд с 14.03.2020 г. (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции).
— Дания – запрет на въезд с 14.03.2020 г.
— Непал — приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.
— Королевство Шри-Ланка – приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.
— Тунис — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14.03.2020 г.
— Республика Кипр – запрет на въезд с 15.03.2020 г.
— Польша – запрет на въезд с 15.03.2020 г.
— Филиппины – запрет на въезд с 15.03.2020 г.
— Оман — приостановка выдачи виз с 15.03.2020 г.
— Чешская Республика – запрет на въезд с 16.03.2020 г., ограничения по пользованию наземным транспортом в г. Праги.
— Колумбия – запрет на въезд с 16.03.2020 г.
— Австрия — приостановка выдачи виз с 16.03.2020 г., приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.
— Новая Зеландия — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.
— Австралия – обязательная самоизоляция на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.
— Литва – запрет на въезд с 16.03.2020 г.
— Казахстан – запрет на въезд с 16.03.2020 г.
— Латвия – отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.
— Марокко — отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.
— Иордания – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.
— Эстония – запрет на въезд с 17.03.2020 г.;
— Молдавия — приостановка авиасообщения и запрет на въезд с 17.03.2020 г.;
— Кения – запрет на въезд с 17.03.2020 г.
— Черногория – запрет на въезд, кроме россиян с постоянным или временным разрешением на пребывание с 17.03.2020 г.;
— Словения – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.
— Марокко – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.
— Канада – запрет на въезд с 17.03.2020 г.
— Таиланд — приостановка выдачи виз, безвизовый режим сохранятся при посещении с туристическими целями.
— Сингапур – запрет на въезд из Италии, Франции, Испании, Германии с 13.03.2020 г., а также из стран АСЕАН, Японии, Швейцарии, Великобритании с 17.03.2020 г.
— Перу – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.
— Доминиканская Республика — краткосрочная приостановка авиасообщения до 17.03.2020 г. В настоящее время авиасообщение восстановлено.
— Чили – запрет на въезд с 18.03.2020 г.
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