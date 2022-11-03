Список адресов плановых отключений в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 3 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 14.00 — Покровский тракт 9 км., Старопокровский тракт, ул. Ивана Крафта, СОТ «Росинка», КИЗ «Батагайский»; 09.00 – 17.00 – мкр. Марха, Сергеляхское шоссе 11 км д. 62/3, ул. Бутакова 55-83, ул. Чернышевского 1-58, ул. Беринга 14, ул. Камышовая 1-11; 09.30 – 12.00 – ул. Курнатовского 15-50/2, ул. Дачная 1/1, 1/3; 09.30 – 16.00 – район Сайсары; ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 13.00 – ул. Октябрьская 3, 3/1, 5, ул. Орджоникидзе 47; 09.30 – 12.00 – ул. Рыдзинского 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/13, 18/14а, 18/14Б, 18/14Д, 20/2, ул. Жорницкого 7/1а, ул. Петра Алексеева 68/6, 72/1; АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Заводская 22; 10.00 – 14.00 – ул. Лермонтова 121-125, 166-170/1, ул. Якова Потапова 6-19/1, 27/1, 29, ул. Мерзлотная, Гимеин; 11.00 – 13.00 – ул. Лермонтова 123; — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 14.00 – ул. Лермонтова 121-125, 166-170/1, ул. Якова Потапова 6-19/1, 27/1, 29, ул. Мерзлотная, Гимеин; — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 14.00 – ул. Лермонтова 121-125, 166-170/1, ул. Якова Потапова 6-19/1, 27/1, 29, ул. Мерзлотная, Гимеин; УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 16.00 – ул. Птицевод 2А, 2, 3, 4, 6, Центральный переулок 15, 15/2, 15/3, 15/4, 13/2, 13/3.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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