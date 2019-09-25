Списочник ЕР не проходит согласование?

20 сентября Александр СУСОЕВ указом главы Якутии был назначен первым заместителем министра по делам молодежи. Стало быть, мандат Ил Тумэна он сдает автоматически. Сразу возник вопрос: Кто его унаследует?

Следующим по партийному списку «Единой России» по Университетскому округу шел Василий ПОПОВ. Он являлся общественным помощником депутата Сусоева, так же работал первым заместителем председателя первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, ответственным секретарем Общественного совета при МВД России по Республике Саха (Якутия).

Василий Попов уже возглавил МГЕР – Молодую гвардию «Единой России», которой до сих пор руководил Сусоев.

Но мандат он вряд ли унаследует у своего друга и патрона. Где-то в недрах Администрации главы и правительства республики кандидатура Попова, похоже, не проходит согласование. Точная причина пока неизвестна. А без согласования с АГиПом региональная «Единая Россия» вряд ли будет продвигать списочника.

Таким образом, в Ил Тумэн может пройти кто-то другой, не Василий Попов.

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