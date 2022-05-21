Спиридон Шишигин об участии в Поле чудес

Сегодня все якутяне прильнули к экранам телевизора: в популярной телеигре «Поле чудес» показали специальный выпуск, посвященный 100-летию Якутской АССР. Известный хомусист-виртуоз Спиридон Шишигин выступил в третьей тройке участников. Якутянин не попал в финал, но зато ярко представил родную культуру, сыграв на хомусе. Также он подарил Якубовичу подарки – от имени якутских компаний, СВФУ, коллектива своей родной школы – СОШ №1 города Покровск и хомус, каталог от Музея центра хомуса народов мира. Угостил ведущего якутскими оладьями. По его словам, он угадал правильное слово, но не сказал ведущему сразу.

«Слово угадал, но от волнения не успел вовремя сказать. Тем не менее не расстраиваюсь, рад, что достойно представил республику. Доволен тем, что сыграл на хомусе в своем любимом стиле и показал нашу культуру во всей красе, смог передать все подарки. Впечатление от “Поле чудес” очень хорошее. Коллектив студии работает слаженно. Огромное спасибо что дали возможность представлять Якутию на такой популярной передаче. Это очень важно, потому что скоро у нас стартует III-й международный конкурсе «Хомусист-виртуоз мира», все ждут это грандиозное событие”, — сказал Спиридон Шишигин.

Отметим, что Спиридон Шишигин выступит членом жюри предстоящего конкурса. Высокое звание «Хомусист-виртуоз» он получил по итогам победы на первом международном конкурсе, прошедшем во время международного конгресса варганной музыки в 1991-м году. Третий международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» состоится в Якутске 16-17 июня 2022г. В масштабном мероприятии примут участие более 40 исполнителей из 14 стран и 11 регионов России. Это единственный конкурс, по итогам которого присваивается высшее звание среди исполнителей на хомусе (варгане) «Хомусист-виртуоз мира». Конкурс реализуется при поддержке Гранта Президента Российской Федерации. Организаторы: Правительство РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Музей-Центр хомуса народов мира в г. Якутск и Международное общество варгана.