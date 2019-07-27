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Спикер Якутской городской Думы поздравляет с праздником

Уважаемые работники и ветераны торговли!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня в современном мире невозможно свою жизнь представить без сферы торговли, ведь она является одним из самых важных секторов экономики. По уровню развития области торговли, объёму оборота предприятий принято судить об экономическом состоянии любого города и региона, и, конечно, об уровне жизни людей.

Сфера услуг города Якутска активно развивается: возводятся торговые и развлекательные Центры, крупные супермаркеты, уютные кафе и рестораны, внедряются новые формы работы, растет и улучшается культура обслуживания населения, появляются предприятия торговли и общественного питания шаговой доступности, расширяется ассортимент товаров.
Уверен, умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями и впредь позволит вам предоставлять качественные услуги, отвечающие современным потребностям якутян.

Примите слова благодарности за добросовестное отношение к делу, профессиона­лизм и ответственность.

Желаю вам праздничного настроения, счастья, здоровья, новых достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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