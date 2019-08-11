Спикер Якутской городской Думы поздравляет с праздником

Уважаемые работники строительного комплекса города Якутска! Поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем строителя!

Мы видим, как с каждым годом наша столица растет и развивается. Объекты, которые возводят строители, формируют облик города и дают ему новый импульс для развития.

В Якутске строительство идет активными темпами. Усилием поддержки всех органов власти ежегодно увеличивается количество школ и детских садов, облагораживаются микрорайоны, ускоренными темпами растет 203 микрорайон. Город благоустраивается, возводятся новые жилые дома и объекты социально-культурного значения. И в наших с вами силах продолжить эту работу достойно и качественно.

Я уверен, что профессия строителя – одна из самых востребованных, почетных и уважаемых в обществе. За каждым строительным проектом – домом, школой, детским садом – стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди. На вас лежит большая ответственность, ведь именно вы закладываете фундамент достойной жизни, создаете облик городов и сел, от вас зависят комфорт и уют тех мест, где мы живем.

От работы строителей напрямую зависят успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество вашей работы — это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.

В этот день я хочу пожелать вам счастливых и ясных дней, пусть все задуманное воплотится в нужные людям дела и достойные результаты на благо нашего города и процветание республики. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, счастья, удачи, любви и больших успехов в жизни!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов