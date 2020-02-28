Спикер: Принятие закона о парламентском контроле – усиление контрольных полномочий Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ по итогам XIII (очередного) пленарного заседания прокомментировал принятие двух законов, касающихся статуса и систематизации парламентского контроля – закона о парламентском контроле и поправок в закон о Контрольном комитете. Он заявил, что данные законопроекты направлены на усиление контрольных полномочий Ил Тумэна.

Напомним, что на XIII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) VI созыва под председательством Петра Гоголева народными депутатами республики приняты законы «О внесении изменений в Закон РС(Я) «О Контрольном комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)» и «О парламентском контроле в РС(Я)». А также был заслушан отчет о деятельности Контрольного комитета за 2019 год.

Парламентский контроль является неотъемлемой частью обеспечения народного представительства и является значимым элементом системы государственного контроля. Контроль исполнения законодательства позволяет проверять действенность принятых законов, решений с точки зрения интересов народа, общества, государства.

«Контрольный комитет должен последовательно работать на системной основе. Для этого принят новый закон «О парламентском контроле в Республике Саха (Якутия)», который мы будем систематизировать. Это усиление контрольных полномочий», – подчеркнул Петр Гоголев.

Он отметил, что в ходе отчета о деятельности Контрольного комитета Ил Тумэна за 2019 год народными депутатами республики был поднят вопрос о необходимости создания рабочей группы Государственного Собрания (Ил Тумэн) для разработки плана мероприятий по повышению эффективности парламентского контроля. Спикер выразил уверенность в том, что в рамках работы VI созыва контрольные функции парламента будут расширены.