Спикер парламента Якутии высказал свои сомнения по поправкам в Конституцию РФ

Во время 14-й внеочередной сессии Ил Тумэна спикер Петр ГОГОЛЕВ выступил с несколько неожиданной речью. На «пленарке» был рассмотрен один вопрос: одобрение или неодобрение поправок в Конституцию РФ (сам вопрос сформулирован очень длинно).

Петр Гоголев сказал, что его тревожит. Он напомнил, что 23 января Государственная Дума установила сроки внесения поправок, но не внесла туда законодательные органы субъектов Федерации. Однако народные избранники вносили свои предложения через депутатов Госдумы и рабочую группу.

Спикер Ил Тумэн остановился на двух моментах. Он сказал, что поделился ими с главой республики, сенаторами и депутатами Госдумы от Якутии. «Думаю, что мои тревоги беспочвенны», — отметил Петр Гоголев. Но тут же добавил, что долгое время работает юристом, является доктором юридических наук, и что это его долг перед подрастающим поколением – высказаться. У спикера есть сомнения по пункту 1 статьи 67 Конституции РФ.

(Вот это дополнение целиком: «На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом»).

Эта поправка внесена КРАШЕННИКОВЫМ и КЛИШАСОМ. Петр Гоголев опасается, что с введением этой нормы могут быть пересмотрены полномочия субъектов.

Второй момент, выделенный спикером: изменения в судебную систему. В них нет упоминания о Конституционных судах регионов. Здесь Петр Гоголев высказал свое мнение о том, что такие суды нужны для конституционного контроля.

По всем этим сомнениям депутат обещал подготовить обращение в Конституционный суд РФ. В заключение он сказал: «Мы должны преодолеть неопределенность в федеральных территориях и языке государствообразующего народа».

(Напомню эту поправку:

Было: 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

Станет: 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.)

Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении поддержал конституционные поправки и попытался развеять имеющиеся сомнения депутатов. По поводу федеральных территорий он сказал: «Не надо домысливать. Речь идет об укреплении территорий».

Перед завершением работы выступил один депутат. Это был Михаил ЭВЕРСТОВ. Утром, на профильном комитете, он уже сказал, что не согласен с «языковой поправкой». На сессии он попросил отправить «мой законопроект» в Конституционный суд РФ. И посетовал на то, что депутаты не успели высказаться полностью. Эверстова поддержала его фракция «Справедливой России».

Таким образом, депутаты продемонстрировали свое неравнодушие к конституционным переменам.

Далее единственный вопрос внеочередной сессии был поставлен на электронное голосование. Большинством голосов депутаты Ил Тумэна одобрили поправки к Конституции РФ.

Подробности – в ближайшее время.