Спикер парламента Якутии сложил полномочия

В ходе двадцать восьмого (внеочередного) пленарного заседания в дистанционном формате 17 июня 2021 года народные депутаты РС(Я) приняли постановление о сложение полномочий народного депутата РС(Я) П.В. ГОГОЛЕВА.

В связи с назначением Петра Васильевича Гоголева Председателем Конституционного совета РС(Я) парламентарии приняли постановление о сложение его полномочий в качестве народного депутата РС(Я).

Петр Гоголев принес присягу при вступлении на должность Председателя Конституционного совета Якутии на двух государственных языках Республики Саха:

«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности конституционного советника Республики Саха (Якутия), подчиняясь при этом только Конституции Российской Федерации и федеральным законам, Конституции (Основному закону) Республики Саха (Якутия) и законам Республики Саха (Якутия)».

В своем выступлении Петр Гоголев выразил благодарность депутатскому корпусу, председателям постоянных комитетов, руководителям фракций политических партий в Ил Тумэне, Правительству РС(Я), Аппарату Госсобрания (Ил Тумэн), председателям улусных (районных) советов депутатов за совместную плодотворную работу.

Петр Гоголев озвучил три направления, которые следует усилить в дальнейшем в работе парламента:

«Нам так и не удалось полностью вернуть ранее утраченные контрольные полномочия, хотя важные шаги сделаны: 27 февраля 2020 года внесены изменения в закон «О Контрольном комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», принят закон республики «О парламентском контроле в Республике Саха (Якутия)», в законе о бюджетном устройстве и бюджетном процессе впервые закреплен институт превентивного контроля – «нулевые чтения» по проекту государственного бюджета на финансовый год и плановый период. Существенно усилили такую форму текущего контроля, как «правительственный час»: с изменениями в регламент они, как правило, с осенней сессии будут проводиться во время пленарных заседаний, т.е с участием всех народных депутатов.

Во-вторых, законодательное регулирование порядка подготовки и принятия концессионных соглашений. Идут масштабные стройки. Народ неоднозначно их воспринимает. В достоверном информировании мы недорабатываем. Якутяне столкнулись с непрозрачностью процесса, и это повлекло за собой вал слухов, домыслов и необоснованных суждений. К сожалению, работа по разработке проекта закона о концессионных соглашениях неоправданно затянулась.

В-третьих, важный предмет контроля – государственные программы. В этом году в рамках парламентских слушаний и правительственных часов мы запланировали достаточно плотный текущий контроль, но федеральное бюджетное законодательство все еще не допускает парламенты к процессу их подготовки и утверждения. Мы все знаем, какие усилия региональные парламенты совместно предпринимают для изменения ситуации. Предстоит дальше с еще большей энергией усилить работу в этом направлении».

Отмечая работу с Правительством РС(Я), Петр Гоголев отметил укоренившуюся работу межведомственных рабочих органов, где народные депутаты активно привлекаются как к подготовке проектов стратегических документов, например, стратегии социально-экономического развития республики, так и вопросов текущего характера. Он выразил благодарность Председателям Правительства Владимиру Солодову и Андрею Тарасенко, которые работали и работают с шестым созывом Ил Тумэна. «Их открытость и желание работать с народными депутатами позволили сначала в экспериментальном режиме провести «нулевые чтения» проекта бюджета, затем закрепить их в законодательстве», — подчеркнул Петр Васильевич.

Петр Васильевич отдельно остановился на совершенствование форм деятельности парламента и их систематизации. Большая организационная работа проведена по обеспечению открытости и доступности Государственного Собрания (Ил Тумэн) как высшего представительного органа.

«Прямые трансляции, работа в онлайн уже стали привычными и не воспринимаются как новшество, хотя это практика лишь двух последних лет. С мая текущего года в обязательном порядке Ил Тумэн публикует итоги поименного открытого голосования, теперь это требование нового Регламента», — отметил он. Петр Васильевич выразил уверенность, что парламент и дальше продолжит политику открытости.

Как подчеркнул Гоголев, практикуются новые формы работы в парламенте. Так, создан постоянно действующий общественно-консультативный совет, в состав которого входят руководители парламента прошлых созывов, депутаты федеральных органов законодательной власти. Значительно усилился Молодежный парламент. Внедрен в практику «час эксперта». Не менее важен «муниципальный час», обеспечивающий влияние органов местного самоуправления и гражданских активистов на повестку Ил Тумэн. Новым форматом работы Госсобрания стала онлайн дискуссионная площадка «Открытый парламент».

Петр Васильевич отметил, что ряд вопросов инициированных Государственным Собранием (Ил Тумэн) всецело был поддержан палатами Федерального Собрания РФ, региональными парламентами. «Общими усилиями нам удалось убедить отраслевые федеральные министерства и Правительство Российской Федерации о необходимости включения их в стратегические документы РФ. Прежде всего, это проект «Дети Арктики», инициированный Ил Тумэном в 2018 году. По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина в структуре ГП «Социально-экономическое развития Арктической зоны РФ» появится отдельная подпрограмма «Дети Арктики». Большая организационная и содержательная работа проведена по внесению предложений в проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ», — сказал он.

Далее он подчеркнул, что парламент должен и дальше активно воздействовать на совершенствование федерального законодательства. «Это и северный завоз, малая авиация, арктическая модель здравоохранения, передача полномочий субъектам Федерации по мамонтовой фауне, контролируемым весенним сельскохозяйственным палам, возможность проектировать, строить типовые индивидуальные дома за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и многое другое. Отдельным вопросом стоит рациональное использование и охрана вечной мерзлоты», — отметил Петр Васильевич.

Петр Гоголев пожелал успеха во имя процветания Республики и благополучия ее граждан.