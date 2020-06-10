Спикер назначил дату очередной сессии Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ сегодня, 10 июня, подписал распоряжение о созыве XVIII (внеочередного) пленарного заседания парламента Якутии в дистанционном формате 18-19 июня 2020 года. Начало пленарного заседания запланировано 18 июня в 15:00 часов местного времени. Пленарное заседание созвано в соответствии со статьей 28.1 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн). В связи с введением на территории РС (Я) режима повышенной готовности в соответствии с Указом главы Республики Саха (Якутия) пленарное заседание парламента Якутии будет проведено в дистанционной форме.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна

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