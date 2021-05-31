Спикер Ил Тумэна уходит в отставку
Депутат Павел КСЕНОФОНТОВ в своем телеграмм-канале сообщил о сложении полномочий спикера Ил Тумэна Петра ГОГОЛЕВА
Только что была встреча с председателем парламента республики Петром Васильевичем. Группе народных депутатов он объявил о важном решении — перейти вновь созданный Конституционный Совет при Госсобрании (Ил Түмэн) РС. Петр Васильевич отличный юрист, знает все тонкости конституционного строительства государства. Уверен, что в его лице мы получим отличного защитника Конституции Республики Саха.
Безусловно, в истории парламентаризма Петр Васильевич войдет как один из самых ярких представителей парламентариев. При нем парламент стал одним из самых демократичных и открытых площадок обсуждений судьбы Республики.
Как выяснил SakhaLife по своим каналам, Петр Гоголев уходит с поста спикера со сложением мандата. Таким образом, по Университетскому округу Якутска предстоят выборы депутата.
Конечно, обо всех этих событиях еще будет объявлено официально.
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