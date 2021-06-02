Спикер Ил Тумэна созывает депутатов

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ сегодня, 2 июня 2021 года, подписал распоряжение о созыве XXVIII (внеочередного) пленарного заседания парламента Якутии 16-17 июня 2021 года в дистанционном формате. Начало пленарного заседания запланировано 16 июня в 10:00 часов местного времени.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна

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