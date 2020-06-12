Спикер Ил Тумэна поздравляет с Днем России

Уважаемые якутяне!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично разрешите поздравить Вас с Днем России!

В 1990-м году на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, в котором утверждено название страны – Российская Федерация (Россия). День России – праздник свободы, демократии и федерализма, суверенитета нашего государства. День России – праздник патриотизма, гордость за победы наших отцов и веры в будущее.

Великая Россия, ставшая братским союзом равноправных народов, всегда была и будет примером бескорыстной любви к Отчизне, человеколюбия с широкой душой, силы духа и уважения к предкам. Многовековая незыблемая дружба народов в скрепах единого государства сделала нас еще сильнее.

Республика Саха, являясь неделимой составной частью российского государства, будет всегда форпостом России на Дальнем Востоке и Арктике, вкладывая свой потенциал во благо величия нашей страны.

Желаю Вам и Вашим близким счастья, благополучия и здоровья! Пусть гордо реет над нами бело-синий-красный стяг российского государства, олицетворяющий мир, веру и силу.

С праздником! С Днем России!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) П.В.Гоголев