Спикер Ил Тумэна поздравляет с Днем прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Республики Саха (Якутия)!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника Прокуратуры Российской Федерации!

Реализация национальных проектов, серьезные изменения в сфере российского законодательства требуют нового качества прокурорского надзора для того, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры способствовал развитию демократического правового государства.

Уверен, что соглашение о взаимодействии между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Прокуратурой Республики Саха (Якутия) станет продолжением плодотворной совместной работы по обеспечению единого правового пространства на территории всей республики.

Примите слова благодарности за ваш труд и верность служебному долгу!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой работе!