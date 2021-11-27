Спикер Ил Тумэна поздравил профсоюзы Якутии со 100-летним юбилеем

Председатель Ил Тумэна Алексей ЕРЕМЕЕВ 26 ноября 2021 года принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию профсоюзов Якутии и Дню профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия).

Алексей Еремеев от имени депутатского корпуса и от себя лично поздравил всех собравшихся со 100-летним юбилеем профсоюзов Якутии и Днем профсоюзного работника.

В своем выступлении он подчеркнул роль видного государственного, общественно-политического и профсоюзного деятеля Якутии, выдающегося сына якутского народа Степана ВАСИЛЬЕВА в формировании профсоюзного движения в Якутии. Степан Васильев был соратником отцов-основателей «первой республики» — ЯАССР — Максима АММОСОВА и Платона ОЙУНСКОГО. Также спикер назвал имена руководителей профсоюзов, которые «вписали свои имена золотыми буквами в летопись профсоюзного движения»: Сергея Николаевича МАРКИНА, Спиридона Спиридоновича СОСИНА, Александра Николаевича КИМ-КИМЭНА. По словам парламентария, сегодня работа во благо тружеников Якутии достойно продолжается председателем Федерации Николаем ДЕГТЯРЕВЫМ, одним из опытных руководителей профсоюзного движения.

Председатель Ил Тумэна напомнил, что парламентом Якутии в 2007 году одним из первых в России Федерации Профсоюзов было предоставлено право законодательной инициативы по вопросам ее ведения. Это новшество закреплено в Конституции Республики Саха (Якутия). Алексей Еремеев предложил активнее воспользоваться этим правом.

Алексей Ильич напомнил об отмене решения правительства по оптимизации сети социальных учреждений, обсуждение которого шло в стенах парламента с участием профсоюзов. Он позитивно оценил принятие согласованного решения о поэтапном увеличении на 6% (вместо 3,6%) заработной платы работников бюджетов сферы, относящихся к прочей категории. Данный вопрос также ставился Федерацией профсоюзов в Ил Тумэне.

“У нас налажено конструктивное сотрудничество и диалог. Мы слышим друг друга. Законодательная власть как представительная должна первым идти на контакт с профсоюзами, так как депутатов избрал народ, а вы представляете все трудовые коллективы”, — подчеркнул Еремеев.

Алексей Еремеев поздравил всех участников торжественного мероприятия с праздником, пожелал здоровья и благополучия.

Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) за плодотворную работу в социально-экономической сфере Республики Саха (Якутия) объявлена руководителю правовой инспекции труда Федерации профсоюзов РС(Я) Наталье Ивановне БАРКОВСКОЙ. За вклад в развитие профсоюзного движения ведущий специалист правовой инспекции труда Федерации профсоюзов РС(Я) Петр Николаевич СОКОЛОВ награжден Почетной грамотой постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению.