Спикер Ил Тумэна недоволен

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 14 октября в режиме видеоконференцсвязи состоялся правительственный час на тему «Об итогах реализации рекомендации круглого стола «Об упорядочении сети учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)».

Председатель профильного комитета Владимир Чичигинаров отметил, что вопрос об упорядочении сети учреждений был поднят 19 апреля 2019 года на совместном заседании четырех постоянных комитетов парламента. На заседании правительству республики было рекомендовано создать межведомственную комиссию с участием народных депутатов и представителей Федерации профсоюзов РС(Я), разработать дорожную карту и рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства РС(Я) №202 от 25 июня 2018 года «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия)». Впоследствии данное постановление было отменено в мае 2019 года.

11 ноября 2019 года состоялся круглый стол с участием органов местного самоуправления на тему «Об упорядочении сети учреждений здравоохранения в Республике Саха (Якутия)». По итогам обсуждения Ил Тумэн взял вопрос под особый контроль ход исполнения мероприятий в период весенней сессии.

С основным докладом в правительственном часе выступила заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина.

«Всего преобразовано 189 структурных подразделений первичного звена здравоохранения, в том числе: 5 городских больниц, 140 участковых больниц, 17 врачебных амбулаторий, 27 фельдшерско-акушерских пунктов», — сообщила вице-премьер правительства республики.

«Реорганизации в виде преобразования участковой больницы во врачебную амбулаторию коснулись участковых больниц, которые находятся в транспортной доступности от центральных районных больниц. Так, филиалы ЦРБ, расположенные в труднодоступных местах, сохранены как опорные пункты с прикреплением к ним близлежащих населенных пунктов», — отметила Ольга Балабкина.

В 2020 году первичную медико-санитарную помощь оказывают 54 медицинских организаций. К 2025 году в системе здравоохранения Якутии первичную медико-санитарную помощь будут оказывать – 42.

По информации вице-премьера, 106 участковых больниц и 3 врачебные амбулатории будут преобразованы во врачебные амбулатории с отделениями ЦРБ; 6 участковых больниц и 7 врачебные амбулатории в офисы врача общей практики; 9 врачебных амбулаторий в фельдшерско-акушерские пункты; 38 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 участковая больница и 2 врачебные амбулатории в фельдшерские пункты; 39 участковых больниц во врачебные амбулатории с койками оперативного развертывания.

Вместе с тем она добавила, что расходы на здравоохранение ежегодно увеличиваются: «В 2013 году существенный рост расходов связан с изменением финансирования, переходом на одноканальное финансирование и изменением размера страховых взносов на ОМС с 3,1% до 5,1%. В 2019 году в связи с изменением методики распределения субвенции ФФОМС расходы на здравоохранение увеличились на 11,4%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составило 2,5 млрд. рублей или 5,9%».

По ее словам, расходы на оплату труда ежегодно увеличиваются, между тем наблюдается снижение расходов на оказание медицинской помощи. Основной причиной дефицита средств и образования кредиторской задолженности являются расходы на содержание сверхнормативной стационарной медицинской помощи. «Например, в селе Крестях Сунтарского улуса, которое не является труднодоступным населенным пунктом, работала участковая больница на 7 круглосуточных коек и 20 шт. единицами, которая обслуживает 795 чел. С 2020 года больница преобразована во врачебную амбулаторию с 10 штатными единицами», — заметила Ольга Балабкина.

Ольга Валерьевна также сообщила, что по состоянию на 1 января 2020 года в здравоохранении Республики Саха (Якутия) утверждено 6528,5 штатных врачебных должностей, всего работает 5008 врачей. Для средних медицинских работников утверждено 133 26,25 штатных должностей, всего работает на должностях среднего медицинского персонала 111 24 специалиста.

«Отмечается положительная динамика численности врачей. По сравнению с 2013 годом она увеличилась на 428 врачей. По численности среднего медицинского персонала идет увеличение на 130 человек. Коэффициент совместительства по сравнению с 2013 годом снизилось до 1,24», — сказала она.

В завершение своего выступления заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина подчеркнула, что благодаря приведению в соответствие Республика Саха (Якутия) была включена в мероприятия новой программы модернизации здравоохранения и теперь республика участвует в Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока, где требования к размещению медицинских подразделений также обозначены.

Далее выступил председатель Государственного комитета РС(Я) по занятости населения Степан Москвитин. Он отметил, что совместно с Минздравом РС(Я) разработана дорожная карта по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников здравоохранения.

«С начала текущего года в органы службы занятости населения о планируемом высвобождении 790 работников здравоохранения предоставили сведения 47 организаций. Всего с начала года уволены 711 работников или 90% от численности работников, которые предполагались к высвобождению. Из них трудовая пенсия назначена 232, из числа уволенных трудоустроено – 91. По состоянию на 30 сентября текущего года в органы службы занятости населения обратились 606 человек или 79% из числа работников, уволенных из организаций и самостоятельно не нашедших работу», — проинформировал содокладчик.

Он добавил, что сегодня в базе 548 активных вакансий в сфере здравоохранения, из них 318 врачей, 76 фельдшеров, 26 акушеров, 60 медсестер, 9 другой квалифицированный медицинский персонал – это помощник врача, рентген-лаборант, медицинский дезинфектор и т.д. Наибольшее количество вакансий в Якутске, Нерюнгринском, Олекминском, Мегино-Кангаласском улусах.

После завершения выступлений участники правительственного часа приступили к вопросам и обменялись мнениями

Итоги обсуждения подвел спикер парламента Якутии Петр Гоголев. Он подчеркнул, что имеется богатый опыт взаимодействия парламента и правительства, даже по таким вопросам, как оптимизация в сфере образования, культуры, спорта. Вместе с тем, по словам председателя парламента, что к сожалению, «по здравоохранению друг друга не услышали».

«Мы провели круглый стол в своё время, в котором выразили свою озабоченность, но тогда не услышали четкие ответы на наши вопросы», — посетовал он.

Петр Гоголев сообщил, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) будет и в дальнейшем обращать пристальное внимание вопросам здравоохранения и будет их держать на особом контроле. «Решение любой проблемы должно иметь системный и комплексный характер, а информация должна быть доступной и прозрачной для населения», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров поблагодарил участников правительственного часа за активное участие, конструктивный диалог. Он также порекомендовал Минздраву Якутии учесть в дальнейшем пожелания и замечания, озвученные в ходе правительственного часа.