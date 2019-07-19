Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна

В Якутске с 2015 года ежегодно проводится акция «Вызов-кузов», в которой может принять участие любой желающий. Сегодня, 19 июля, в акции традиционно принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он рассказал, что во время недавних встреч с жителями Сайсарского округа, где обсуждался вопрос благоустройства округа и реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» речь зашла о брошенных кузовах на территории округа.

Было принято решение совместно с главой управы Сайсарского округа Леонидом Бястиновым составить список адресов, где бесхозно «хранятся» кузова, и вывезти их для утилизации.

Сегодня, 19 июля, при помощи четырёх бригад и девяти единиц техники эта работа была проделана.

Бригады разделились на четыре группы и разъехались по различным адресам: Новосайсарская, Бекетова, Кеши-Алексеева, перекрёсток Макаренко — Притузова и другие.

«Я не раз принимал участие в этой акции в родном Сайсарском округе и в прошлые года, и нынче решил продолжить эту практику. Вместе с главой Сайсарского округа Леонидом Бястиновым мы сегодня провели работу по очистке округа от заброшенной техники и вывезли их на свалку. В Сайсарском округе на сегодняшний день насчитывается более 40 брошенных кузовов. Акцию «Вызов-кузов» необходимо продолжить и довести до логического завершения, очистив город от мусора. Сделать это в силах каждого из нас – было бы желание», — сказал председатель Гордумы Альберт Семенов.

По традиции эстафету принято передавать следующему участнику акции, и пользуясь случаем, спикер Гордумы передал ее председателю Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петру Гоголеву.