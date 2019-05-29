Спикер Гоголев как заботливый отец открыл сезон ысыахов

Петр ГОГОЛЕВ, спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) сегодня, 29 мая открыл сезон ысыахов.

Петр Васильевич нашел в своем плотном графике время, чтобы прийти поздравить воспитанников, педагогов, работников и родителей детского сада «Парус». Как видно на фото, спикер уважил традиции и пришел в национальном костюме.

Петр Гоголев в который раз проявляет себя как заботливый родитель. Иной раз это вызывает разную реакцию, но в данном случае претензий нет.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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