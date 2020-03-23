Спи спокойно, Кюннэй! Монолог учителя
После увиденной телепередачи Талбана с Любовью Львовной Кардашевской, показалось, что мне тоже необходимо добавить некоторые штрихи о Куннэй.
Сегодня перебирая фотографии учеников в своих документах, обнаружил их радостные, счастливые лица. Эта была очень удачная поездка в Москву на конкурс «Зажги свою звезду» в 2007 году.
Кюннэй была исключительно исполнительной девочкой. Она мне сразу понравилась. Кюннэй поступила в мой класс вокала в 2006 году. Прилежно посещала все занятия, родители были заинтересованы в её учёбе. До музыкальной школы Кюннэй участвовала в различных детских конкурсах красоты, потому любила сцену и охотно принимала участие в мероприятиях, проводимых в классе, в школе, в городе.
В классе девочка с удовольствием познакомилась с произведениями Баха, Шуберта. Новые горизонты в освоении вокальной техники открыли ей произведения классиков русской музыки – Глинки, Мусоргского. Очень любила исполнять русские народные песни . С интересом относилась к вокальным сочинениям якутских композиторов: М. Жиркова, Г. Григоряна, З. Степанова. Ей также была близка яркая красочность и свежесть музыки современных композиторов России и якутских мелодистов.
Огромное значение имела для одиннадцатилетней девочки участие в проекте «Звездный трамплин» в Якутске, где Куннэй исполнила песню Христофора Максимова «Голубь мира».
В ежегодном творческом проекте своего учителя, который проводился в Национальном художественном музее, посвящённый истории русской народной песни, Кюннэй исполнила русскую закличку «Ой, кулики, жаворонушки». Своим тембрально красочным альтовым голосом она привлекла к себе внимание музыкальной общественности: чистой интонацией, темпераментом и школьным классическим нарядом (белый верх, чёрный низ).
В Москве на конкурсе «Зажги свою звезду» Кюннэй стала призёром конкурса исполнив песню А. Островского «Песня остаётся с человеком». Это были её первые опыты юной певицы, который привёл её в впоследствии к неплохим результатам.
В 2009 году, на 15-летии радиопрограммы «Музыкальный салон», Кюннэй продемонстрировала королевское платье времен английских королев. Её безмолвный выход под музыку Томаса Морли очаровал весь зал, где зрители почувствовали у девочки большой вкус, бережное отношение к истории платья, глубокое уважение к сцене и к зрителям.
Также, на концерте, Кюннэй блестяще исполнила знаменитую песню Игнатия Слепцова «Куорэ5эй», которая была ей доступна по форме и по выразительности музыкального языка.
Надо сказать, что Кюннэй с 2010 года начала болеть. Она всё время жаловалась на колики в желудке. Во время пения она могла остановиться и заплакать без причины.
Вскоре, по семейным обстоятельствам родителей, Кюннэй была вынуждена расстаться с учёбой на четвёртом году обучения. Мне было очень жаль расстаться с милой и загадочной своей ученицей, в которой было много обаяния и нежности, нравственной чистоты и открытости к людям.
…Как жаль теперь говорить о Кюннэй КАРДАШЕВСКОЙ в прошедшем времени, возможно, мы потеряли прекрасную оперную или эстрадную певицу, артистку. Ведь обучаясь в музыкальной школе, у неё начали проявляться зачатки профессионализма: манера исполнения, отмеченная вкусом, красивым тембром, длинной фразой, искренностью, непосредственностью переживания, в сдержанных, красивых жестах рук. Все разученные произведения у неё звучали тонко, бережно сохраняя настроение авторов. Никому она не подражала, всегда оставалась самим собой. Об этом свидетельствовала эмоциональная реакция зала на всех её выступлениях.
Спи спокойно, Кюннэй! Я всегда буду помнить тебя! Ведь я слышал и видел тебя в минуты твоего высокого эмоционального подъёма и душевной красоты. И думаю, что я не одинок в своём мнении…
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