Спи спокойно, Кюннэй! Монолог учителя

После увиденной телепередачи Талбана с Любовью Львовной Кардашевской, показалось, что мне тоже необходимо добавить некоторые штрихи о Куннэй.

Сегодня перебирая фотографии учеников в своих документах, обнаружил их радостные, счастливые лица. Эта была очень удачная поездка в Москву на конкурс «Зажги свою звезду» в 2007 году.

2007 год. Ученица второго класса. Конкурс «Зажги…» (Первая справа)

Кюннэй была исключительно исполнительной девочкой. Она мне сразу понравилась. Кюннэй поступила в мой класс вокала в 2006 году. Прилежно посещала все занятия, родители были заинтересованы в её учёбе. До музыкальной школы Кюннэй участвовала в различных детских конкурсах красоты, потому любила сцену и охотно принимала участие в мероприятиях, проводимых в классе, в школе, в городе.

Мой вокальный класс в 2008 году. (Второй ряд –слева вторая)

В классе девочка с удовольствием познакомилась с произведениями Баха, Шуберта. Новые горизонты в освоении вокальной техники открыли ей произведения классиков русской музыки – Глинки, Мусоргского. Очень любила исполнять русские народные песни . С интересом относилась к вокальным сочинениям якутских композиторов: М. Жиркова, Г. Григоряна, З. Степанова. Ей также была близка яркая красочность и свежесть музыки современных композиторов России и якутских мелодистов.

Мой вокальный класс в 2009 году. (Третий ряд – посередине)

Огромное значение имела для одиннадцатилетней девочки участие в проекте «Звездный трамплин» в Якутске, где Куннэй исполнила песню Христофора Максимова «Голубь мира».

Проект «Звездный трамплин»

В ежегодном творческом проекте своего учителя, который проводился в Национальном художественном музее, посвящённый истории русской народной песни, Кюннэй исполнила русскую закличку «Ой, кулики, жаворонушки». Своим тембрально красочным альтовым голосом она привлекла к себе внимание музыкальной общественности: чистой интонацией, темпераментом и школьным классическим нарядом (белый верх, чёрный низ).

Проект «Русская народная песня» в НХМ РС(Я)

В Москве на конкурсе «Зажги свою звезду» Кюннэй стала призёром конкурса исполнив песню А. Островского «Песня остаётся с человеком». Это были её первые опыты юной певицы, который привёл её в впоследствии к неплохим результатам.

В роли Английской королевы

В 2009 году, на 15-летии радиопрограммы «Музыкальный салон», Кюннэй продемонстрировала королевское платье времен английских королев. Её безмолвный выход под музыку Томаса Морли очаровал весь зал, где зрители почувствовали у девочки большой вкус, бережное отношение к истории платья, глубокое уважение к сцене и к зрителям.

Куннэй исполняет песню Жаворонок

Также, на концерте, Кюннэй блестяще исполнила знаменитую песню Игнатия Слепцова «Куорэ5эй», которая была ей доступна по форме и по выразительности музыкального языка.

Надо сказать, что Кюннэй с 2010 года начала болеть. Она всё время жаловалась на колики в желудке. Во время пения она могла остановиться и заплакать без причины.

Вскоре, по семейным обстоятельствам родителей, Кюннэй была вынуждена расстаться с учёбой на четвёртом году обучения. Мне было очень жаль расстаться с милой и загадочной своей ученицей, в которой было много обаяния и нежности, нравственной чистоты и открытости к людям.

…Как жаль теперь говорить о Кюннэй КАРДАШЕВСКОЙ в прошедшем времени, возможно, мы потеряли прекрасную оперную или эстрадную певицу, артистку. Ведь обучаясь в музыкальной школе, у неё начали проявляться зачатки профессионализма: манера исполнения, отмеченная вкусом, красивым тембром, длинной фразой, искренностью, непосредственностью переживания, в сдержанных, красивых жестах рук. Все разученные произведения у неё звучали тонко, бережно сохраняя настроение авторов. Никому она не подражала, всегда оставалась самим собой. Об этом свидетельствовала эмоциональная реакция зала на всех её выступлениях.

Новый год. Второй год обучения. (Вторая слева)

Спи спокойно, Кюннэй! Я всегда буду помнить тебя! Ведь я слышал и видел тебя в минуты твоего высокого эмоционального подъёма и душевной красоты. И думаю, что я не одинок в своём мнении…