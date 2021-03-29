Спешите купить билеты на поезд до Хабаровска
Послезавтра, 31 марта 2021 года, со станции Нижний Бестях отправляется плацкартный вагон беспересадочного сообщения до Хабаровска.
Теперь он будет курсировать на постоянной основе наряду с купейным вагоном с равномерным чередованием в течение месяца. Периодичность курсирования беспересадочных вагонов по маршруту Нижний Бестях – Хабаровск увеличится до 9-10 раз в месяц.
Стоимость проезда в плацкартном вагоне из Нижнего Бестяха до Хабаровска значительно дешевле, чем в купейном вагоне, и составит 3907 рублей.
Время в пути — 2 суток 10 часов 22 минуты.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.pass.rzd.ru, в ж.д. кассах на железнодорожных вокзалах по всей территории РФ.
В городе Якутске продажа ж.д. билетов производится в кассе АО «АК «ЖДЯ» по адресу пр. Ленина, 24 (Отель «Азимут», 1 этаж)
Подробнее о расписании пассажирского поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно узнать на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам»
+7 (999) 174-67-82