Спешите! «Камелек» продлевает скидки!

Для всех, кто очень хотел, но не успел, «Камелек» по многочисленным просьбам продлевает акцию 20 % скидки на весь товар до конца недели!

В этот раз, не упустите возможность сделать подарки себе и близким по самой вкусной цене!

— чайные пары в индивидуальной упаковке;

— чайные сервизы с ручной росписью «Снегири»

— керамическая посуда мастерской @art_klub_u_kamelka (включая новинки осени- якутская мультиварка «Хотун», холодешница с сосновой крышкой, посуда для запекания «Далбары» и многое другое)

— фарфоровые чайные наборы

— стеклянная посуда с национальным орнаментом

— чорооны разных размеров

— посуда для детей и многое-многое другое!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 24 октября!

Кроме того, осуществляется доставка по городу! Вам нужно только выбрать!

Как сделать заказ?

✅написать в директ https://www.instagram.com/kamelek888/

✅либо связаться с менеджерами по телефону +7 914 287-15-99 либо +7 967 914-69-06

✅либо зайти по адресу пр.Ленина 36

Адреса:

🔅Пр.Ленина 36

🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru