Спешите! «Камелек» продлевает скидки!
Для всех, кто очень хотел, но не успел, «Камелек» по многочисленным просьбам продлевает акцию 20 % скидки на весь товар до конца недели!
В этот раз, не упустите возможность сделать подарки себе и близким по самой вкусной цене!
— чайные пары в индивидуальной упаковке;
— чайные сервизы с ручной росписью «Снегири»
— керамическая посуда мастерской @art_klub_u_kamelka (включая новинки осени- якутская мультиварка «Хотун», холодешница с сосновой крышкой, посуда для запекания «Далбары» и многое другое)
— фарфоровые чайные наборы
— стеклянная посуда с национальным орнаментом
— чорооны разных размеров
— посуда для детей и многое-многое другое!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 24 октября!
Кроме того, осуществляется доставка по городу! Вам нужно только выбрать!
Как сделать заказ?
✅написать в директ https://www.instagram.com/kamelek888/
✅либо связаться с менеджерами по телефону +7 914 287-15-99 либо +7 967 914-69-06
✅либо зайти по адресу пр.Ленина 36
Адреса:
🔅Пр.Ленина 36
🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Режим работы- с 10:00 до 19:00
+7 (999) 174-67-82