Спешите! Добавлены места на летние московские рейсы по субсидии ДФО

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! Добавлены места по субсидии ДФО для граждан РФ по прописке в Якутии в т.ч. на все лето по маршруту:

ЯКУТСК-МОСКВА-ЯКУТСК

Цена билета в одну сторону, с багажом:

— по прописке: 10385₽

— по льготным категориям: от 8000₽

Дети до 12 лет:

от 6250₽



В наличии места на АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ

Квота мест ограничена. СПЕШИТЕ!

КАССЫ:

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 8 Пн-пт: 8-19 часов, сб-вс: 9-17 часов

ДЗЕРЖИНСКОГО, 27/1 Пн-пт: 10-18 часов