19.03.2022
17:02
272

Путешествия & Отдых

Спешите! Добавлены места на летние московские рейсы по субсидии ДФО

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! Добавлены места по субсидии ДФО для граждан РФ по прописке в Якутии в т.ч. на все лето по маршруту:
ЯКУТСК-МОСКВА-ЯКУТСК
Цена билета в одну сторону, с багажом:
— по прописке: 10385₽
— по льготным категориям: от 8000₽

Дети до 12 лет:
от 6250₽


В наличии места на АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ

Квота мест ограничена. СПЕШИТЕ!

КАССЫ:

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 8 Пн-пт: 8-19 часов, сб-вс: 9-17 часов

ДЗЕРЖИНСКОГО, 27/1 Пн-пт: 10-18 часов

Фото: Sakhalife
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх