Спекулятивные действия будут жестко наказываться — полпред

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, который сейчас находится с рабочим визитом в Якутске, заявил, что по стране нет проблем с обеспеченностью на группу товаров, а также отметил, что все спекулятивные действия в этот непростой период будут наказываться, сообщает ЯСИА.

В Якутии прошло совещание по обеспечению продовольственной безопасности в республике и поддержке предпринимателей с участием главы региона Айсена Николаева и полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, который сейчас находится с рабочим визитом в Якутске.

«Мы посмотрели тенденцию и что происходит с ценами: наиболее динамичный рост цен наблюдается на сахарный песок, гречневую крупу — это в принципе общероссийская ситуация. Позавчера было совещание у председателя правительства России Виктории Абрамченко, которая отвечает за продовольственный рынок, она заверила, что никаких проблем с обеспеченностью страны по всем этим группам товаров не существует. Есть некоторый ажиотаж, люди считают, что лучше взять про запас, но никаких угроз в этой части в стране нет. Мы не завозим эти продукты из-за рубежа, а производим их в достаточном количестве сами — их всем хватит», — сказал полпред.

Трутнев также добавил, что по вопросам скачков цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также бытовую технику работают антимонопольная служба и прокуратура.

«Важно понять, откуда возник скачок цен. Очень часто скачок цены возникает просто в силу ажиотажного спроса и возможности людей больше заработать, то есть они просто спекулятивно повышают цены в тот период, когда нам всем нужно друг друга поддерживать. Эти действия будут наказываться. Есть антимонопольное законодательство страны, есть органы, которые контролируют его исполнение, и работа будет идти достаточно жестко, как по Якутии, так и по всем другим субъектам страны», — рассказал он.

Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы по экспортным грузам, а также по смягчению административных барьеров по линии сельского хозяйства.

«Мы обсуждали проблемы, связанные с Россельхознадзором и с прописанными процедурами забоя животных. Мне кажется, что там очень много надуманных и избыточных актов. Мы поручили министерству сельского хозяйства и Россельхознадзору эти все требования минимизировать. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин ставит задачу по уменьшению административных барьеров: они должны уменьшаться по всей системе, но вопросы, связанные с поставкой продовольствия, являются наиболее важными, и решения должны приниматься быстро», — заключил он.