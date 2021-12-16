Спектакли ТЮЗа Якутии на портале Культура.рф

Пандемия коронавирусной инфекции, возникшая в 2020 г., повлияла на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на культуру. В сложившихся условиях органами власти было принято решение об отмене или переносе на неопределённый срок множества массовых мероприятий во избежание быстрого распространения вируса. Населению же было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. В итоге это привело к тому, что большинство организаций стали активно использовать возможности цифровой среды и переводить предоставление своих услуг в онлайн-формат.

Благодаря порталу «Культура.РФ» ценители искусства смогли «отправиться» на спектакли, концерты, презентацию выставки, экскурсию или открытую лекцию не выходя из дома. Ведь «Культура.РФ» собрала в одном месте онлайн-трансляции культурных событий со всей страны.

Театр юного зрителя Якутии во время пандемии активно работал в онлайн-формате в социальных сетях театра, также спектакли театра можно было посмотреть на портале «Культура.РФ».

В данный момент на портале «Культура.РФ» разместили спектакли для просмотра всей семьёй. На портале в разделе «культура — онлайн» доступны новогодние спектакли ТЮЗа: «Снежная Королева» Г.Х. Андерсена, «Щелкунчик и Мышиный Король» Э.Т.А. Гофмана, также можете посмотреть один из любимых спектаклей детворы «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Для взрослой аудитории доступны спектакли «Пути Господни» В. Левочкина, «Незабвенная тропа» И. Черкашина. Спектакли для детей будут доступны к просмотру целый год, любое время дня и ночи. В течения года постараемся обновить и приумножить спектакли для просмотра, чтобы досуг наших зрителей был интересным и полезным.

Мы стараемся, чтобы каждый наш зритель был абсолютно счастлив, выходя с нашего спектакля. А делать мы это, конечно, стараемся самыми разными способами. Каждый раз трудимся, чтобы наши мероприятия носили не только развлекательный характер, но и смогли задеть тонкие струны души, были интересными, воспринимались как на одном дыхании — от выхода ведущего с приветствием до закрытия занавеса.

Приглашаем жителей и гостей нашей необъятной республики на наши новогодние спектакли и утренники, а тем, которые не смогут к сожалению прийти в наш театр советуем посмотреть спектакли нашего театра на портале «Культура.РФ».

С наступающим Новым годом всех поздравляем!