Спектакли театров Якутии на Международном фестивале «Диалоги» в Москве

С 19 по 25 ноября в Москве состоится III Международный фестиваль «Диалоги». Якутию на фестивале будут представлять два ведущих театра Саха академический театр им. П.А. Ойунского и старейший театр Дальнего Востока Русский драмтеатр им. А.С. Пушкина. Театры сыграют два спектакля.

Фестиваль учрежден в 2019 году Московским драматическим театром «Человек» при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы и пройдет на сцене театра учредителя. Особенность фестиваля в том, что там представлены спектакли малой формы с участием всего двух актеров. Якутию на фестивале представят два спектакля. В Москве оба спектакля будут сыграны впервые. Якутии будет посвящен один день фестиваля — 25 ноября. В 16.00 состоится читка пьесы Елены Яковлевой «Якутская история для польского режиссера». В 18.00 — спектакль Саха театра им Ойунского «Скоты» И.Вилквиста. В 21.00 — спектакль Русского академического театра им.Пушкина «Своя кровь» В.Левочкина.

«Своя кровь», Русский академический театр им. А.С. Пушкина

Русский театр им. А.С. Пушкина на фестиваль привезет премьеру — спектакль «Своя кровь» (14+) по пьесе Владислава Левочкина в постановке режиссера, отличника культуры Якутии Андрея Габышева.

Потеря иногда заполняет все пространство — и вокруг, и внутри. Спектакль «Своя кровь» — это история двух женщин. Одна — мать, вторая — жена. Обе потеряли одного любимого мужчину, обе пытаются быть сильными и пережить невероятное всепоглощающее горе. Вспоминая закостеневшие обиды, снова и снова проговаривая свою боль, они пытаются простить друг друга и понять, как осилить жизнь дальше, жизнь «без него», как не утонуть в бесконечных одновременно счастливых и мучительных воспоминаниях. Снова и снова они борются за любовь уже погибшего мужчины. Написана пьеса была после семинара драматургов, проходившего под руководством Вячеслава Дурненкова в 2019 году. По итогам лаборатории она вошла в тройку лучших. По словам Владислава Левочкина, история основана на реальных событиях.

— Я был знаком с этими людьми. Она произошла не в Якутии. Не скажу, что было просто писать женские диалоги, но в ходе обсуждения на лаборатории драматургов, обнаружились многие смыслы, — отмечает автор.

Главные роли исполнят: народная артистка Якутии Галина Кондрашова и ведущая актриса Русского театра Александра Салих. Режиссёр — Андрей Габышев, художник Андрей Волков, художник по костюмам Евдокия Сотникова, музыкальное оформление — Иван Чайка, световое оформление — Владимир Нога.

«Скоты» Саха театр им. П.А. Ойунского

Саха театр привезет на суд московского зрителя дебютный режиссерский спектакль заслуженного артиста Якутии Василия Борисова «Скоты» (16+) по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста «Ночь Гельвера».

Режиссер придумал параллельный мир, где живут люди в другом измерении. Этот мир не абстрактный, ао вполне реальной жизни. Здесь, на стыке реальности с иррациональным, появляются необычные картины животного мира, а в сумраке дня встречаются тени овец Харуки Мураками. Как люди проживают жизнь от рождения до смерти? Человечество, как бы долго оно хотело жить, все равно умирает. Может ли человек управлять отведенным ему на жизнь временем.

Главные роли исполнят заслуженный артист РФ Петр Баснаев и заслуженная артистка РФ Елена Сергеева-Румянцева. Художник Михаил Егоров, художник по костюмам Сардана Федотова, музыкальное оформление — Александр Решетников, световое оформление — Егор Иванов. Перевод с польского Татьяны Комоновой, перевод на якутский язык Марфы Семеновой и Якова Титова.