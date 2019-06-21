Спектакль «Воитель Джырыбына» станет основой церемонии закрытия Ысыаха Олонхо

Сегодня в селе Намцы состоится закрытие Ысыаха Олонхо. Основой представления церемонии будет спектакль Театра Олонхо «Воитель Джырыбына», фрагменты которого войдут в массовое представление.

Автором олонхо является уроженец Кобяйского наслега Намского улуса, певец и сказитель Прокопий Ядрихинский — Бэдьээлэ. В массовой постановке примут участие практически все театры и танцевальные коллективы республики.

Это будет грандиозное представление площадного театра. Артисты Театра Олонхо выступят в образах знаменитых намских олонхосутов: Дьиибэ Бытык, Чааскылатар, Тойон Мурун, Хабыанньа, Бэдьээлэ, Буоратай, Бочоох, Боллохо Ньукулай, Петр Колесов.

«Воительница — Джырыбына» — спектакль, созданный на мифологической основе и цикла эпических сказаний о женщинах-богатырках, главным содержанием которых является не только воспевание красоты, ума, силы, духа женщины, но и ее магическая власть над силами зла, с которыми она борется во имя гармонии жизни. Но не все так просто в ее судьбе, она должна пройти ряд испытаний, прежде чем переродиться в ту великую Женщину, которая остановит бесконечные битвы и войны, расшатавшие скрепы всех трех миров: Верхнего, Серединного и Нижнего. В основе представления развернутый ритуал очищения и принятие своего истинного предназначения и своей миссии. В церемонии закрытия зрители увидят фрагменты этой постановки», — рассказали ЯСИА в Театре Олонхо.

С 16.30 в центральном тюсюлгэ состоится показ спектакля-олоӊхо П.П.Ядрихинского-Бэдьээлэ от Театр Олоӊхо, а в 17.30 начнется церемония закрытия XIII Республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо» в Намском улусе и награждение участников.