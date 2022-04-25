Спектакль ТЮЗа вошел в программу пасхального фестиваля «Золотые купола»

Ежегодно в нашей республике на высоком организационном уровне проходит Республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола».

В этом году фестиваль стартовал с 24 апреля по 6 мая в городе Якутске и многих районах нашей республики уже в 21 раз.

Торжественное открытие фестиваля состоялась 24 апреля в Государственном русском театре им. А.С. Пушкина с участием артистов Государственной филармонии Якутии, камерного оркестра и инструментальных ансамблей Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии».

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) в рамках фестиваля дарит зрителям нашей многонациональной республики онлайн показ спектакля «Пути Господни» Владислава Левочкина в постановке заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Валентины Якимец на ютуб канале театра.

Спектакль расскажет о миссионерской деятельности святителя Иннокентия Вениаминова, первого православного епископа Якутии, Камчатки, Приамурья и Северной Америки.

Спектакль будет доступен к просмотру до 6 мая 2022 г., ссылку прилагаем https://www.youtube.com/watch?v=X5ApeRwmbe8&t=9s

Всем желаем приятного просмотра!