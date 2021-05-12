Спектакль Сергея Потапова «hуума» едет на фестиваль

Театр КМНС стал участником известной театральной фестиваль-школы современного искусства «Территория. Иркутск». Спектакль якутского театра зрители и участники фестиваля смогут посмотреть 19 мая на сцене Иркутского драматического театра имени Н.П.Охлопкова.

В фестивальную программу жюри отобрало спектакль одного из самых известных режиссеров Якутии Сергея Потапова «hуума» по пьесе Семена Ермолаева-Сиэн Окора. Всего в Иркутск отправится 20 сотрудников театра. В рамках фестиваля-школы также запланированы показы спектаклей московских театров: Театра Наций и «Балет Москва», читки современных российских пьес, которые будут представлены зрителям в формате театральных эскизов, заключительный музыкальный вечер.

Поездку на фестиваль Театру КМНС обеспечило участие в V Российском конкурсе российских театров «Полюс. Золотой сезон», где было представлено 36 российских театров. В апреле 2020 г. экспертный совет определил трех победителей: Городской драматический театр Шарыпово из Красноярского края со спектаклем «Я нанял убийцу» режиссёра Г. Зальцмана, Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем О. Рыбкина «Мы, герои», Театр коренных малочисленных народов Севера Якутии с постановкой С. Потапова «hуума».

«Государственный театр коренных малочисленных народов Севера выражает большую благодарность Оргкомитету Российского конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» за предоставленную возможность участия в вашем престижном конкурсе, за то, что выделили наш молодой театр и присудили победу! Победа в конкурсе и выделение Грантовой поддержки в размере 1 006000 рублей является для Театра народов Севера большим успехом. Полученный грант позволил театру КМНС также издать книгу «Театр народов Севера «Гулун». Благодаря победе наш театр стал получил приглашение для гастрольного турне по Сахалину, Камчатке с обязательным показом именно спектакля Сергея Потапова «hуума». Начались переговоры по гастрольным выступлениям театра по городам Кореи», — сообщает театр.

Отметим, премьера спектакля «hуума» С. Ермолаева-Сиэн Окора состоялась 13 декабря 2019 года в Театре КМНС. Режиссером стал Сергей Потапов. Балетмейстером и ассистентом режиссера выступила отличник культуры Якутии Ева Кузьменко, художник-сценограф – заслуженный деятель искусств Якутии Екатерина Шапошникова. Главные роли исполнили Айаал Мочкин, Вилена Слепцова и Клим Черемкин.