Спектакль как гражданская позиция

«Прощай, Туой Хайа!» к юбилею автора

16 марта в Культурном центре СВФУ труппа Вилюйского народного театра представила спектакль по пьесе Ивана Бурцева «Прощай, Туой Хайа!», посвященный трагической истории насильственного переселения во второй половине 60-х гг. прошлого века жителей этого поселка.

В тот период бурного освоения природных богатств Якутии на западе республики становилась на ноги алмазодобыча. Для строящихся обогатительных фабрик и новых городов требовалась дешевая электроэнергия. Правящая в могущественной державе могущественная КПСС приняла решение возвести на вечной мерзлоте гидроэлектростанцию для обеспечения алмазной промышленности. При существовавших в то время порядках бессмысленно было выступать против «руководящей роли партии», нацеленной на «дальнейший расцвет наших городов и сел», а также на «повышение благосостояния советского человека – строителя коммунизма». Однако для 700 жителей маленького села Туой Хайа, стоявшего на крутом берегу речки Чуона, впадающей в полноводный Вилюй, эта гигантская стройка обернулась трагедией.

Обо всем этом известный журналист и писатель, один из зачинателей экологического движения в Якутии Иван Семенович Бурцев написал в 2006 году свою «экологическую драму», как он ее назвал. Его произведение основано на реальных фактах и документах – геофизик по специальности, он в 80-х годах работал в Мирном – был главным геологом Управления стройматериалов «ВилюйГЭСстроя», затем собственным корреспондентом республиканской газеты «Кыым». Так что знал все плюсы и минусы промышленного освоения Севера не понаслышке. Все персонажи пьесы имели своих реальных прототипов. Это – первым открыто выразивший протест против затопления родного села председатель Садынского наслежного совета Данил Михайлович, предложивший альтернативу строительству учитель местной школы Георгий Петрович, из-за нежелания покинуть могилы предков покончивший с собой охотник Обойуукап, председатель сельского женсовета Настаа, демобилизованный солдат Куоста со своей невестой Туйаарой… И им противостоит государство в лице чванливых партократов образца времен развитого социализма, подкрепленных молодыми милиционерами, безжалостно выбрасывающими селян на улицу и поджигающих их жилища.

В начале спектакля жители Туой Хайа строят планы на будущее – юные выпускницы собираются ехать поступать на учебу и делятся мечтами о том, как вернутся на родину специалистами, а пожилые пары – любуются видами красавицы Чуоны и Туой Хайа, вспоминают счастливые моменты своей жизни…

И тут, как гром среди ясного неба, грянула эта страшная весть.

Особенно трогательным оказался стихийный момент, когда после финала спектакля на сцену вышли благодарные зрители, чтобы поблагодарить самодеятельных актеров и автора драмы. У некоторых из них родители жили в Туой Хайа, они выразили свою искреннюю благодарность артистам, воплотившим на сцене образы их родных. Кстати, среди исполнителей есть семейные пары и даже целые династии.

Главный режиссер – руководитель театра, заслуженный работник культуры РС(Я) Маргарита Соколова взялась за постановку этой отнюдь не кассовой и далеко не фестивальной пьесы по велению души, проявив гражданское мужество. В прошлом году спектакль показывали дома в Вилюйске, в селах Мирнинского района, в соседнем Сунтаре. Нынче премьера в столице совпала с юбилейной датой автора. М.Соколова с радостью и благодарностью поведала, что поездка за 600 км в Якутск состоялась благодаря главе Мирнинского района Ришату Юзмухаметову, выделившему автобусы. Площадку для выступления также безвозмездно предоставил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

Перед началом спектакля и по его завершении друзья и соратники поздравили Ивана Семеновича с 80-летним юбилеем. Все выступившие отметили гражданское мужество, непоколебимую стойкость и верность принципам нашего ветерана экологического движения, пожелали ему доброго здравия и долгих лет жизни.